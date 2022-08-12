Türkiye Gazetesi

Yeni uçtan uca şifreleme, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabileceği ve Facebook dahil hiç kimsenin görüp engelleyemeyeceği bir yöntem olarak tanıtıldı. Şimdiye kadar mesajlaşmak için kullanılan Messenger’ın güvenlik ayarları tartışılmış ve kolluk güçlerinin mesajları okuyabildiği ileri sürülmüştü. Uzmanlara göre şu anda Facebook Messenger sohbetleri çok daha güvenilir.

Bazı ülkelerde devlet yetkilileri ve polis birimleri, suç şüphelilerininin mesajlarını daha kolay okuyabilmek için uçtan uca şifrelemenin kısıtlanması gerektiğini savunurken, güvenlik uzmanları şifrelemeyi yalnızca belirli kullanıcılar için zayıflatmanın mümkün olmadığını ve mesajları güvende tutmak için ek güvenliğin gerekli olduğunu savundu.

FACEBOOK UÇTAN UCA ŞİFRELEME TESTİNİ BAŞLATTI

Facebook, bir süredir mesajları şifreleyip güvenliği sağlayacağına söz veriyor. Ancak henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı, şu anda kullanıcılar yalnızca bireysel Messenger sohbetlerini şifrelemeyi seçebiliyor ve bunu yapmak için kaydolmaları gerekiyor. Ancak yeni testte mesajlar varsayılan olarak şifrelenecek ve kullanıcılar bu özelliğin açık olduğunun farkında bile olmayacak.

Bu özellik Messenger'ı, uçtan uca şifreleme sunan Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile daha uyumlu hale getirecek. Şu anda test aşamasında olmasına rağmen Instagram'ın Direk Mesajlar’ı özelliğe sahip değil.

Facebook şu anda uçtan uca şifrelemeyi yalnızca bir grup kullanıcının test edebildiğini ve herkese açık özelliğin 2023'te piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Bununla birlikte, Messenger'da uçtan uca şifreli yedekleme de test ediliyor. Sohbetlerin yedeğine yalnızca belirli bir koda sahip kişiler erişebilecek.

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