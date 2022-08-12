Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin tüketici kuruluşu ‘Which?’in yaptığı araştırmaya göre, e-ticaret siteleri üzerinden yasa dışı olarak bıçak, kılıç ve cop gibi silah türleri satılıyor. Tüketici örgütü e-ticaret şirketleri Amazon, eBay, Wish ve AliExpress’in sorumluluk alması için çağrıda bulundu. Ayrıca bu tür silahların İngiltere’de 2019’da yasallaşan ‘Saldırı Silahları Yasası’ kapsamında olduğu ve satılmasının ve bulundurulmasının yasak olduğu açıklandı.

ÇEŞİTLİ SİLAH TÜRLERİ BULUNDU

Araştırmaya göre, Amazon’un alışveriş sitesinde satılması ve bulundurulması yasak olan bir cop türü satıldı. Satışı yapan kişiler, özel karakterlerle silahları adlandırdığı için Amazon’un yapay zekalı sistemi silah satışını tespit edemiyor. eBay sitesinde, yasa dışı parmak eklemleri, kılıçlar ve yarım metreden uzun bıçaklar satılıyor. AliExpress'in sitesinde ise parmak eklemi gibi görünen fiske bıçakları, gizli bıçaklar ve ‘kendini savunma halkası’ denilen silah türleri satılıyor. Son olarak, Wish’in e-ticaret sitesinde de gizli bıçaklar ve kemer tokası bıçaklarının satışa çıkarıldığı açıklandı.

E-ticaret şirketleri tespit edilen tüm bu silahların satıştan kaldırıldığını, satışa sunanlar hakkında soruşturma başlattıklarını ve bundan sonraki süreç için daha dikkatli olacaklarını bildirdi.

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