Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google’ın özellikle pandemi sürecinde ön plana çıkan Meet isimli sanal konferans uygulamasına yeni özellikler eklenerek gelişiyor. Son olarak şirket, kullanıcıların Meet’te görüntülü görüşme gerçekleştirirken eş zamanlı olarak Spotify ve YouTube platformlarında bir şeyler izleyip dinlemesini sağlayan özelliğini duyurdu.

Bununla birlikte, Google'ın Şubat ayında diğer görüntülü görüşme uygulaması Duo'ya bazı canlı paylaşım özelliklerini (örneğin, birlikte YouTube videoları izlemeye yarayan) sunduğunu belirtelim. Nihayet iki uygulama arasındaki birleşimi sağlamak üzere şirket, aynı özelliği Meet uygulamasına da getirdi. Canlı paylaşım özelliği, kullanıcıların örneğin YouTube videolarını birlikte izlemesine ve Spotify'da şarkı dinlemesine imkan tanıyor. Ayrıca Heads Up!, UNO! Mobile veya Kahoot gibi oyunlar da oynanabilecek.

MEET'TE GÖRÜŞME YAPARKEN MÜZİK DİNLENEBİLECEK

Bu yeni özellik, uygulamadaki üç noktalı menüden erişilebilen yeni Etkinlikler sekmesinde sunulacak. Etkinlikler üzerinden kullanıcılar paylaşılan bir aktivite başlatabilecek, örneğin, birlikte bir Spotify parçasını dinlemek isterlerse Spotify simgesine dokunmaları gerekiyor. Ardından Meet, kullanıcıları bir grup oturumuna katılabilecekleri Spotify uygulamasına yönlendirecek. Özellikle, grup oturumu özelliği, iki ila beş katılımcı desteğiyle yalnızca Spotify Premium müşterileri için mevcut.

Teknoloji devi, Meet'e anlık ve planlı toplantı seçenekleri, toplantı içi sohbet ve sanal arka planlar gibi başka yeni özellikler de ekliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a 'reklam' davası Google yakında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan ikinci antitröst davasıyla karşı karşıya kalabilir. Bloomberg News'in haberine göre bakanlık, dijital reklam pazarını yasadışı bir şekilde kontrol etmek için hakim konumunu kullanıp kullanmadığını araştırdıktan sonra Eylül ayında teknoloji devine dava açmaya hazırlanıyor.

'Yapay zeka bilinç kazandı' demişti... Kovulan Google mühendisinden bir itiraf daha: Yaramaz çocuk gibi Google AI (yapay zeka) araştırmacısı Blake Lemonine geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmıştı. Kıdemli yazılım mühendisi, Google'ın yapay zekasının bilinç kazındığını ve insan benzeri duygular geliştirdiğini ileri sürdü. Sohbet chatbotu LaMDA'in (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) üzerinde çalışan mühendis, yapay zekanın en büyük korkusunun ise​ insanların ondan korkması olduğunu belirtmişti. Bu açıklamasının ardından Blake Lemonine Google tarafından görevinden alındı.