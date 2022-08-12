Türkiye Gazetesi

Yıldız tozu genellikle yıldızlardan gelen gazların soğumasıyla oluşan rüzgar veya şiddetli bir süpernova yoluyla uzaya püskürtülen toz parçacıklarına deniyor. Uçucu olmayan elementlerin önemli bir bölümü yoğunlaşarak yıldız tozuna dönüşürken bir kısmı yok olur. Ancak geriye kalan parçacıklar yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Güneş Sistemi'ndeki gezegenlere katıldı.

Yıldız tozlarının kökenine ilişkin araştırmalar, Güneş Sistemi'mizdeki yıldız tozunun sadece nispeten az bir kısmının süpernovalardan ve süper dev yıldızlardan kaynaklandığını gösteriyordu. Ancak yeni bir çalışmaya göre, Güneş Sistemi'ndeki yıldız tozunun yüzde 25'inden fazlasının kökeni süpernovalar.

Araştırmacılar yıldız tozunun kökenini ‘güneş öncesi parçacıkları’ inceleyerek keşfettiklerini açıkladı. Güneş öncesi parçacıklarını göktaşlarında ya da uzaydan Dünya'ya düşen diğer maddelerde bulunuyor. Bu parçalar, Güneş Sistemi'mize tozlarını bırakan yıldız türlerini gösteriyor.

Bilim insanları kara delik sınırına yakın en büyük nötron yıldızını keşfetti Gökbilimciler, PSR J0952-0607 adlı nötron yıldızını görüntüledi. Güneş'ten 2,3 kat daha büyük ve yaklaşık 20 kilometre genişliğindeki nötron yıldızının bir kara delik sınırına en yakın nötron yıldızı olduğu açıklandı.

NASA yeni görüntüyü paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ikinci fotoğrafı paylaştı. Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede görüntü toplayan teleskop, sönmekte olan bir yıldızın patlamasına ait görüntüleri kaydetti.