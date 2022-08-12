Türkiye Gazetesi

Google, kişisel konum verilerinin toplanması konusunda kullanıcıları yanılttığı için Avustralya Rekabet ve Tüketici Kurulu ile mahkemelik olmuştu. Mahkeme, Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android mobil cihazları aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri hakkında bazı müşterileri yanlış yönlendirdiğini tespit ettiği bildirildi. Avustralya'da 1,3 milyon Google kullanıcısının etkilenmiş olabileceğini tahmin eden Kurul, Ekim 2019'da Google'a ve şirketin yerel birimine karşı dava açtı.

Dava, bir kullanıcının konum geçmişi kapalı olarak ayarlandığında ancak web ve uygulama etkinliği açık olduğunda ve uygulamalarından biri kullanıldığında Google'ın konum verilerini toplamaya ve bunlara erişmeye devam edip etmeyeceğinin belli olmaması üzerine açıldı. Şirketin ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya meyilli davranışlarla ve bir servisin performans özellikleri hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmasıyla ilgili diğer iki tüketici yasasını ihlal ettiği de tespit edildi.

Bugün gerçekleşen federal mahkeme duruşmasında taraflar arasında adil ve makul olarak 60 milyon dolarlık bir cezanın kabul edildiği açıklandı. Ayrıca Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Google’ın iyileştirici önlemler aldığı da belirtildi.

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan Google'a 'reklam' davası Google yakında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan ikinci antitröst davasıyla karşı karşıya kalabilir. Bloomberg News'in haberine göre bakanlık, dijital reklam pazarını yasadışı bir şekilde kontrol etmek için hakim konumunu kullanıp kullanmadığını araştırdıktan sonra Eylül ayında teknoloji devine dava açmaya hazırlanıyor.