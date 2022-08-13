Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın Eylül ayında iPhone 13 serisi akıllı telefon modellerini tanıtarak piyasaya sürmüştü. iPhone 12 ile oldukça benzer özellikler taşıyan 13 modelleri pek çok kişinin hayallerini süslerken, oldukça yüksek bir fiyattan satılıyor. Apple’ın kendi mağazasında 22 bin 499 TL’den satışa sunulan iPhone 13, zincir marketlerden Bim’de de satışa sunuldu. Üstelik indirimli fiyatlıyla satılıyor.

Sadece mağazanın resmi uygulaması üzerinden satılan iPhone 13 modelleri arasında standart model, 13 Pro ve 13 Pro Max yer alıyor. Bununla birlikte, uygulama üzerinden hem diğer iPhone serilerinin modellerine hem de Samsung ve Xiaomi gibi önde gelen diğer markaların akıllı telefon modellerine göz atabilirsiniz. Uygulamayı iOS kullanıcısı iseniz App Store’dan, Android kullanıyorsanız Play Store’dan indirerek, cep telefonları kısmından iPhone 13 dahil olmak üzere zincir markette satışa sunulan telefonlara bakabilirsiniz.

IPHONE 13 FİYATI

Şimdi gelelim fiyat listesine… İşte zincir marketteki iPhone 13’ün fiyatları;

iPhone 13 (128 GB) 21 bin 999 TL

iPhone 13 (256 GB) 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (128 GB) 29 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (256 GB) 31 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB) 32 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB) 34 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB) 38 bin 499 TL

iPhone 13 modellerinin fiyatı

Bunun yanı sıra uygulamada iPhone 11’in (128 GB) 15 bin 799 TL’den satışta görünüyor. Peki, iPhone 13 standart modelinin özellikleri neler? Öncelikle renk seçenekleri ile başlayalım; kırmızı, gece yarısı siyahı, mavi, yeşil, pembe, yıldız ışığı seçenekleri mevcut. 12 Megapiksel ikili arka kurulumu, 6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED, FaceID, A15 bionic işlemci ve iOS 15 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

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