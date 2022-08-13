Türkiye Gazetesi

Perseid meteor yağmuru doğa tutkunlarının merakla beklediği ve ağustos aylarında gerçekleşen bir doğa olayıdır. ‘Göksel şölen’ olarak da tanımlanan Perseid meteor yağmuru bu yıl da gerçekleşecek. Gökbilimcilere göre, Perseid meteor yağmuru Türkiye’den de gözlemlenebilecek. 2022 Perseid meteor yağmuru bu yıl da Türkiye’nin farklı noktalarından gözlemlenebilecek. Meteor yağmurunu görebilmek için şehrin ışıklarından uzak bir açık havada bulunmanız yeterli. Ancak özellikle zirve noktaları meteor yağmurlarını izlemek için daha çok tercih ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurlarını gözlemlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak bölgeleri tercih etmesi öneriliyor. Fotoğrafçılar ve astronomi tutkunları genellikle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı yerleri veya dağlık bölgeleri gözlem yapmak için tercih eder.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru bu yıl 11, 12 ve 13 Ağustos geceleri gerçekleşiyor. 12 Ağustos Cuma günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başladı ve Türkiye'nin doğusundan batısına en kuzeyinden güneyine kadar çeşitli illerdeki vatandaşlar meteor yağmurunu izleme fırsatı yakaladı. Bu tarihlerde saatte 100 küsur cisim gözlemlenebiliyor. Meteor yağmurlarının dünyaya giriş hızı ise saniyede 66 kilometre olacak.

Bu doğa olayı her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşir. 22 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri her yıl gerçekleştiği tarih aralığıdır. Ancak dolunay ışığı gözlemi zorlaştırdığı için 6-7 ağustos tarihleri gözlem için daha çok tercih edilmekte.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid meteor yağmurunun tarihi 1992 yılına dayanır. Aslında bu doğa olayı, 1992’de Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşmaktadır. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızı her 133 yılda bir Güneş’in etrafında tur atar ve bazı parçalarını geride bırakarak yörüngesinde enkaz yığını oluşturur. Her yıl Dünya’nın yörüngesinin bu kuyrukluyıldızın yörüngesiyle kesişmesi sonucunda enkaz yığını ile karşılaşırız. Böylece enkaz yığını olarak adlandırdığımız meteor yağmurlarını gözlemleme fırsatımız oluşur.

‘Meteor yağmuru nedir?’ sorusunun cevabı ise, meteorların Dünya atmosferine girdiği zaman arkalarında bıraktıkları ışık izinin havayla sürtüşmesinden ortaya çıkan yanmış enkaz parçasıdır.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) ‘2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, ‘yıldız kayması’ olarak da adlandırılan meteor yağmurları her yıl dünyada 8 defa meydana geliyor. İşte meteor yağmurlarının isimleri; Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler).

Saniyede 66 kilometre hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? 2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak? Son günlerin en çok merak edilen konularının başında bu soru geliyor. Türkiye'den de izlenebilen Perseid meteor yağmurunun hangi gün, saat kaçta başlayacağı ve nereden gözlemlenebileceğini sizin için derledi. İşte, ‘Perseid meteor yağmuru hangi gün görülecek?’ sorusunun cevabı...

Perseid meteor yağmuru nefes kesti Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu yıl da Ankara’da 10 milyon yıl önce oluşan Kız Tepesi Tabiat Anıtında fotoğraflandı.