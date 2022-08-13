Türkiye Gazetesi

Litvanya Posta Teşkilatı, Bayraktar TB2 SİHA görsellerini posta pulu olarak bastı. İnternetten ve postanelerden satışa sunulan pulların popüler olduğu belirtildi. Litvanya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlaması üzerine Türkiye’den Ukrayna ordusu için SİHA almaya karar vererek, bağış kampanyası düzenlemişti. Bayraktar TB2 SİHA satın almak için düzenlenen kampanyada 3 günde yaklaşık 6 milyon euro toplanmıştı. Ancak Bayraktar SİHA’larını geliştiren Baykar Savunma, Litvanya’ya bir adet Bayraktar TB2 hediye etti.

Litvanya halkının Türk SİHA’larına hayranlığı devam ederken, ülkenin posta teşkilatı da özel posta pulu bastırdı. Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı oldu." dedi.

BAYRAKTAR TB2 POSTA PULLARI EN POPÜLERİ

Posta pulları, 2 eurodan postanelerde ve internette satışa sunuldu. Büyükelçi Degutis, "Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak." şeklinde bir açıklama yaptı.

Litvanya'da satışa çıkarılan Bayraktar TB2 posta pulları

Ukrayna'ya hibe edilmek üzere Bayraktar TB2 satın alınması için savaşın devam ettiği Ukrayna da dahil olmak üzere Litvanya, Norveç ve Polonya ile Kanada'da çeşitli bağış kampanyaları başlatıldı. Ukrayna halkının Bayraktar TB2 alabilmek için ‘Halkın Bayraktar’ı’ adıyla haziranda düzenlediği bağış kampanyası başarıyla tamamlandı. Ukraynalıların bu dayanışma ruhundan etkilenen Baykar, toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2’yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

Aynı şekilde Litvanya’nın düzenlediği Bayraktar TB2 kampanyası için de Baykar, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak için 6 Temmuz'da Bayraktar TB2’yi ücretsiz olarak Litvanya'ya hibe etti.

BAYRAKTAR SİHA HAZIMSIZLIĞI

Son olarak Norveç ve Kanada’da da Bayraktar TB2 satın almak için kampanyalar düzenlenmeye başladı. Bununla birlikte, Kanada hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı. Nisan 2021'de de Kanada yönetimi, Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanılmasını gerekçe göstererek, askıya aldığı ‘Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini’ iptal ettiğini duyurmuştu. Norveç de 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını ve silah ihracatı için önceden verilmiş tüm lisansları inceleyeceğini açıklamıştı.

Bayraktar TB2 SİHA'ya bir teklif daha! Baykar ile görüşmeye başladı Suudi Arabistan'ın Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji şehrinde farklı tipte insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi için Türk insansız hava aracı şirketi Baykar Teknoloji ile görüştüğü ileri sürüldü.

BAYKAR paylaştı Bayraktar TB3 SİHA'nın son hali ortaya çıktı! Yerli ve milli SİHA (silahlı insansız hava aracı) üreten Baykar, resmi Twitter hesabı üzerinden Bayraktar TB3 isimli yeni SİHA’nın görüntülerini paylaştı. Böylece tasarımı ve özellikleri de belli oldu.