Türkiye Gazetesi

Rusya işgaline karşı direnen Ukrayna ordusunu destekleyen Come Back And Alive Vakfı, Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a mikrofon uzattı. Haber, “Saldırı İHA'larından insansız bir avcı uçağına. Türk şirketi Baykar, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın daha önce belirttiği gibi, Ukrayna'da Bayraktar TB2 saldırı uçağı üretimi için bir fabrika kurmayı hedefliyor. Ayrıca Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Come Back Alive'a özel röportajında, gelecekte şirketin Ukrayna'da da Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma'yı (insansız savaş uçağı) üretmeyi planladığını söyledi. Bu amaçla, Ağustos 2022 itibariyle taraflar Ukrayna topraklarında bir fabrika, bir araştırma merkezi ve bir ileri üretim merkezi inşaatına başladılar.” şeklinde dikkat çekici bir ifadeyle başlıyor.

AYDA 20 BAYRAKTAR TB2 ÜRETİLİYOR

Sorulara cevap veren Bayraktar, ayda 20 tane Bayraktar TB2 ürettiklerini açıkladı. Ayrıca ilk başlarda ayda yalnızca 1 adet TB2 SİHA ürettiklerini ve bu sayıyı zamanla artırarak 20’ye kadar çıkarmayı başarabildiklerini söyledi.

Haluk Bayraktar, konuşmasının devamında ise gelecek yıla değinerek daha fazla Bayraktar TB2 SİHA üretmeyi planladıklarını belirtti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sözlerine, “Çok daha büyük miktarlarda Bayraktar TB2 SİHA üretmek istiyoruz, bu konuda gerekli yatırımları yapıyoruz” şeklinde bir ekleme de yaptı.

22 ÜLKEYE BAYRAKTAR TB2 SATILACAK

Haluk Bayraktar, üretime yönelik açıklamasının ardından ihracat konusuna da değindi. Bayraktar TB2 SİHA satışı için 22 ülke ile anlaştıklarını belirten Bayraktar, 4 ülke ile de AKINCI satışı için sözleşme imzaladıklarını söyledi. Baykar üretim hattının 3 yıl boyunca rezerve olduğunu vurgulayan Haluk Bayraktar'ın açıklamasıyla, 720 SİHA’nın şimdiden satıldığı da ortaya çıktı.

