Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

FITWATCHX akıllı saatler, kalp atış hızı ölçümü (kalp ritim takibi), tansiyon ölçümü, kan oksijeni ölçümü (oksijen doygunluk ölçümü), uyku ve kalori takibi gibi özellikleriyle sağlığınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olurken sağlık ve spor verilerinizi FTWX uygulamasıyla telefonunuzdan takip edebilme imkânı sunuyor. 10 güne kadar üst düzey pil kullanım performansı ile öne çıkan FITWATCHX akıllı saatlerin telefon bağlantısı sayesinde bildirim alma, bluetooth arama, çoklu spor modları ve kişiselleştirilebilir ekranlar gibi zengin ürün fonksiyonları da bulunuyor.

İngiltere akıllı saatlerle göçmenleri takip edecek İngiltere hükümeti yakında çeşitli suçlardan hüküm giymiş göçmenleri izlemek için yüz tanımalı akıllı saatler kullanmaya başlayabilir. Üstelik söz konusu yasanın hızlı bir şekilde yürürlükten geçmesi bekleniyor.

General Mobile yeni akıllı saat ve telefonlarını tanıttı General Mobile, GM 22 Pro, GM 22 Plus ve GM 22 modelinden oluşan GM 22 ailesini ve GM Watch modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.