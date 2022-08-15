Türkiye Gazetesi

Xiaomi telefon kullanıcılarını en çok sinir eden özelliklerden biri dahili uygulamalarda reklam sunulması. Cihazı satın aldığınızda içinde bulunan bir uygulamanın reklam göstermesi birçok kişinin hoşuna gitmeyecektir. Bu reklam destekli özellik iPhone ve iPad cihazlara da sunulabilir.

Bloomberg News’in teknoloji editörü Mark Gurman’ın iddiasına göre, Apple’dan bir cihaz aldığınızda dahili olarak bulunan yani cihaza yüklemeniz gerekmeyen Kitaplar, Haritalar, ve Podcastler gibi uygulamalarda reklam gösterilebilir. Gurman’ın Apple konusundaki tahminlerinin çoğu defa tuttuğunu göz önünde bulundurursak Apple’ın reklam planını dikkate almakta fayda var.

IPHONE HARİTALARDA REKLAM GÖSTERECEK

iPhone ve iPad’lere gelmesi beklenen reklam desteği, örneğin Haritalar'da restoran, mağaza gibi işletmeleri aradığınızda önerileri gösterecek. Tıpkı arama motorlarındaki reklam önerileri gibi olacak. Üstelik Apple’ın bu özelliği Haritalar uygulamasında test ettiği ileri sürülüyor.

Bununla birlikte, Apple’ın uygulama mağazası App Store'un Arama sekmesinde reklamlar zaten var ancak şirket bu reklamları ‘Bugün’ ve uygulama indirme sekmelerine de getirecek.

Geçtiğimiz yıl Apple, Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) adlı bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik ile kullanıcılar, bir uygulamanın diğer uygulamalardaki ve web sitelerindeki kullanıcı verilerini izleyip izlememesi gerektiğini soran bir işlev. Bu, pazarlamacıların veri toplaması ve ardından daha alakalı reklamlar sunmasını önemli ölçüde engelliyor.

Apple'ın değişiklikleri sonucunda milyarlarca dolar kaybettiğini iddia eden Meta ve Snap gibi teknoloji devleri bulunuyor. Ancak daha küçük geliştiriciler de bu özelliğin gelirlerini alt üst ettiğini söylüyor. Belki de bu yüzden Apple zaman içinde kendi reklamcılık yöntemini önemli ölçüde genişletecek.

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