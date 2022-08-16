Türkiye Gazetesi

TUSAŞ, pandemi şartlarında istihdam ve performansı ile ‘Aerospace & Defense Company of The Year’ ödülünün sahibi oldu. Bunun yanı sıra şirket, ‘Geleceğin Yetenekleri Programı ve Gökyüzü Çocukları Projesi’ ile ‘Brand Reputation Management’ ve yine ‘Geleceğin Yetenekleri Programı’ ile de ‘Community Engagement’ kategorilerinde ‘Altın Stevie’ ödülünün sahibi oldu.

‘Aerospace and Defense Company of The Year’ kategorisinde altın ödülü hanesine ekleyen TUSAŞ, pandemi şartlarına rağmen dünyadaki birçok firmanın aksine istihdam artışına ve büyümesine devam ederek, bu dönemi büyük başarılarla tamamladı. TUSAŞ, tüm sektörleri etkileyen bu dönemde projelerini hızla ilerleterek, ürün teslimatları ve gerçekleştirdiği ihracatlarla gündemdeki yerini korudu.

‘GELECEĞİN YETENEKLERİ’ TÜRK GENÇLERİNİ BEKLİYOR

Altın Stevie ödülü ile birlikte, henüz ilk döneminde 5 ödül kazanan, ‘Geleceğin Yetenekleri Programı’, birçok farklı mecra ve etkinlik vasıtasıyla ilk, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin gelişimine destek olarak kariyerlerine şimdiden katkı sağlıyor. Program ayrıca sektörü ve TUSAŞ’ı öğrencilere de yakından tanıtarak geleceğin mühendis adaylarına ilham oluyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve ‘Altın Stevie’ ödülünü alarak uluslararası arenada adını duyuran ‘Gökyüzü Çocukları Projesi’ çerçevesinde ise TUSAŞ, Türkiye’nin yedi bölgesinde yedi okula ‘STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) Atölyesi’ kurdu. Yapılan iş birlikleri ile ilgili okullardaki öğretmenlere bu atölyelerdeki faaliyetler için gerekli eğitimler verildi.

Her bir kategoride, dünyanın alanında en deneyimli ve başarılı uzmanlarından oluşan Stevie jürileri ise TUSAŞ ve projeleri ile ilgili olarak, ‘Yarının teknolojik ve bilimsel yeteneklerini, geleceğin bilim insanlarını bugünden çekmek için akıllı ve etkileyici programlar’ değerlendirmesinde bulundular.

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