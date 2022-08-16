Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Hack Karadeniz Yarışması'nda katılımcılar, yazılımların güvenlik açıklarını bularak elde edilen ipuçlarıyla muhtemel hackerlerın yerini tespit etmek için uzun süre yarıştı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yapılan Hack Karadeniz Yarışması'na 29 ülkeden 380 ekip katıldı. Çeşitli noktalardaki açıkları tespit edip ödülleri toplayarak finale kalan takımlar yarışma boyunca yoğun emek harcadı. Amaçları ‘siyah hackerları’ yakalamak olan Hack Karadeniz'in beyaz hacker takımları, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, siyah hackerların telefonlarını takip ederek Zonguldak'ta bir kafede olduğunu belirleyen yarışmacılar, polislerle birlikte hücum bota binerek kafeye geldi. Yarışmacılar, arkaları dönük siyah kapüşonlu kıyafetli iki kişiyi bulduklarında, bu kişilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğunu gördü.

BAKAN VARANK’I GÖREN YARIŞMACILAR ŞAŞTI KALDI

Bakan Varank'ı karşılarında gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakan Barank ise, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un bu yıl dünyada ilk olma özelliği taşıyan bu konsepti gerçekleştirdiğini belirterek şu şekilde bir değerlendirme yaptı:

"Bir siber güvenlik yarışmasını, fiziki yarışmayla birleştirdi. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldular. Bugün finali gerçekleştirdik. Biz de aslında beyaz şapkalı hacker olmamıza rağmen bugün siyah şapkalarımızı takıp, senaryoda önceden belli ettiğimiz bir yeri hackliyormuşuz gibi yaparak yarışmaya dahil olduk. Arkadaşlarımız da bizlerin yerini önce ipuçlarını takip ederek, Türkiye'de geliştirilmiş yazılımlardaki zafiyetleri bularak daha sonra emniyet siber güvenlik dairemizle iş birliği yapıp telefonlarımızdan yerimizi tespit ederek buraya geldiler bizi buldular. Yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum."

GENÇLER YAZILIMA YÖNLENDİRİLİYOR

Bu yarışmaları, Türkiye'de siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini vurgulayan Varank, "Özellikle gençlerimizi yönlendirmek, o alanlarda insan kaynağımızı geliştirmek, genç kardeşlerimiz bu alanlara yönelsinler diye bu yarışmaları düzenliyoruz.

Hack Karadeniz'i Zonguldak'ta yapmamızın bir sebebi daha var. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 'Siber Vatan' isimli bir organizasyon düzenliyor. Özellikle bu bölgede Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi elektrik-elektronik, yazılım gibi alanlarda öğrenci olmasalar bile biz 'Siber Vatan' programıyla siber güvenlik alanında yetiştiriyoruz. Onlara dönük eğitim programları, farklı staj programları düzenliyoruz. O arkadaşlarımız da kendilerini bu alanlarda yetiştiriyorlar hem sektörde kalifiye eleman olarak çalışıyorlar hem de kendi şirketlerini kurarak siber güvenlik alanında faaliyet gösteriyorlar." dedi.

Varank, BAKKA'nın düzenlediği ‘siber vatan’ programında oluşan ortamı bu yarışmada kullandıklarını anlatarak, "Bu yarışmanın bütün ayaklarını 'siber vatan' programında eğitim alan genç kardeşlerimiz tasarladılar, hayata geçirdiler. Yarışmacı arkadaşlarımız da Türkiye'nin dört bir tarafından gelip bu yarışmalara katıldı. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Hepsi gönlümüzde birinci." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST Türkiye'nin uzay, havacılık, teknoloji ve bilimi sevdiren bir festival olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST kuşağının, Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini yazacağını, ülkenin geleceğini inşa edeceklerini vurguladı.

Varank, onların önünü açmak için çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin gerçek hikayesinin bu gençlerin elinden çıkacağına inandıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Hack Karadeniz final etabına kalan 4 ülkeden 10 takım ve 38 yarışmacı arasında ilk 3'e giren ‘KırmızıMontluMadonna’, ‘Yarayan Kana’ ve ‘ChestnutHoney’ takımlarına ödüllerini verdi.

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