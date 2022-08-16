Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Android 2.22.13.5 beta sürümünde beklenen bir özelliği kullanıcılarına ulaştırıyor. Sadece sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılan yeni bir işlev, yanlışlıkla ‘herkesten sil’ ya da ‘benden sil’ butonuna basılarak yapılan mesajların geri getirilmesini sağlıyor.

Görünüşe göre bu özellik, bir mesajı karşı taraftan da silmek için ‘herkes için sil’ butonuna basacakken yanlışlıkla ‘benden sil’ diyerek mesajı sonsuza kadar kaybeden kullanıcılar düşünülerek yapıldı. Nihayet WhatsApp, yanlışlıkla silinen mesajları kurtarabilecek bir grup kullanıcıya bu özelliği sundu.

WHATSAPP SİLİNEN MESAJ NASIL GERİ ALINIR?

WhatsApp hakkındaki son gelişmeleri aktaran WABetaInfo sitesinin elde ettiği ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, bir mesajı yanlışlıkla sildiğiniz tespit edildiğinde ekranın altında bir geri alma butonu belirecek. Sadece birkaç saniye ile kısıtlı olsa da bu butona basıldığında silinen mesaj geri alınabilecek. Söz konusu buton ‘Undo’ (Geri al) adıyla görülüyor.

WhatsApp'ta silinen bir mesaj saniyeler içinde olmak kaydıyla geri getirilebilecek

Şu anda özelliği yalnızca sınırlı sayıdaki Android WhatsApp beta test kullanıcısı kullanabiliyor. Eğer Android cihaz kullanmanıza ve WhatsApp’ın beta test kullanıcısı olmanıza rağmen bir mesajı sildikten sonra ‘geri al’ butonunu görmüyorsanız biraz daha beklemeniz gerekeceği anlamına geliyor.

Bu arada WhatsApp, bu yıl içerisinde birçok özellik sunmayı planlıyor. Bunlar arasında avatarlar ile görüntülü konuşma imkanı ve mesaj düzenleme seçeneği de yer alıyor. Ayrıca piyasa sürülen özellikler arasında da oldukça önemli işlevler var. 'Herkesten sil' özelliğinin süresi 1 saat 16 dakikadan, 2 gün 12 saate kadar çıktı. Yani artık gönderilen bir mesajı karşı taraftan silebilmek için 2,5 gün zamanınız var. Bunun yanı sıra, grup katılımcı sayısı 512'ye kadar çıktı ve çevrim içi gizleme özelliği de herkese sunulmaya başlıyor.

Facebook'a WhatsApp'ın özelliği geldi: Test aşaması başladı herkese sunulacak Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, mesajlaşma servisi Messenger’da artık sohbetleri güvende tutmak için yeni şifreli mesaj teknolojisi kullanılıyor.

WhatsApp telefon numarasını gizleme seçeneği getiriyor: İşte nasıl yapılacağı WhatsApp, son zamanlarda üst üste yeni özellikler geliştirerek gündemdekini yerini koruyor. Bu özellikler arasında en çok konuşulanlardan biri ise telefon numarasını gizleme seçeneği. Henüz tüm kullanıcılara sunulmayan gizleme seçeneğinin gelmesiyle kullanıcıları neler bekliyor? WhatsApp’ta telefon numarası nasıl gizlenir? İşte bu sorunun cevabı ve uygulamaya ilişkin son haberler…