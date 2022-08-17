Türkiye Gazetesi

YouTuber Allen Pan tarafından paylaşılan bir video dünya çapında milyonlarca izlemeye ulaştı. Videoda bir yılan, robot bacakları ile yürüyebiliyordu. Yılanların yürümesine yardım etmek istediğini belirten Pan, mühendislik becerilerini kullanarak yılanlara özel bir bacak iskeleti geliştirdi.

Allen Pan’ın söz konusu projesinin asıl amacı ise aslında ‘yılan sevgisini’ kanıtlamak. Çünkü Pan ve arkadaşlarının geçtiğimiz haftalarda bir havaalanında bir yılanı yakalamaya çalıştıkları anı gösteren video tepki çekmişti. Bu nedenle yeni bir video çekerek yılanları sevdiğini belirten Pan, ‘yılanların bacaklarını kaybettikleri için üzgün olduğunu’ söyledi.

YILAN ROBOTİK BACAKLA İLERLEDİ

Bilim insanlarına göre, yaklaşık 100 milyon ila 150 milyon yıl önce yılanların ayakları vardı ancak zamanla ayaklarını kaybettiği düşünülüyor. Bu değişikliğin sebebini oluşturan koşullar tartışma konusu. Kimi bilim insanları, yılanların su ortamlarına daha iyi uyum sağlamak için bacaklarını kaybettiğini iddia ediyor, Scientific American’daki bir makaleye göre ise bazı bilim insanları, bacaksız olmanın yılanların yeraltında daha kolay hareket etmesini sağlamakta.

YouTuber Allen Pan’in videosuna dönecek olursak, bir bilgisayarla kontrol edilebilen yılan bacağı tasarlandı. Videoda Pan, bir yılan yetiştiricisini ziyaret ederek piton ile robotik bacakları test etti. Yılan, Pan tarafından kontrol edilen tüpün içine sürünerek girerken, bacaklar hareket etmeye başlıyor. Ancak yılan bu robotik bacaklar üzerinde hiçbir kontrole sahip değil, tüm kontrol Pan tarafından sağlanıyor.

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