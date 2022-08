Türkiye Gazetesi

Tesla marka bir otomobilin yapay zekaya sahip gösterge panelinde at arabasının 'tır' olarak algılanması sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımlarda Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte, aracın önünde seyreden at arabası bir tır olarak algılandığı belirtildi. Tesla, at arabasını önce tır daha sonra bir kamyonet olarak algıladı. Son olarak aracın dokunmatik ekranında at arabası, tırın arkasından bir insan yürüyor gibi göründü.

Tesla aracın gösterge panosunda at arabasının tır, kamyonet olarak algılanması bu şekilde kameraya yansıdı

TESLA ALGILAYAMADI

Elektrikli otomobilin at arabasını algılamaya çalıştığı anlar, araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde at arabasını önce bir tır, ardından bir kamyonet, üzerine doğru gelen bir tır ve hatta arkasında bir insanın yürüdüğü bir tır olarak algıladığı görüldü. Şirket, yaşanan bu hata ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce de Tesla'nın yapay zekası birçok viral olan görüntüler oluşmasına neden olmuştu. Bu hatalardan biri de Tesla aracın mezarlıktan geçerken orada insan olmamasına rağmen etrafta insanları algılamasıydı.

