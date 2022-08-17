Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre medya araçlarına ayırdığımız süreler belli oldu. Böylelikle sosyal medya kullanıcı sayısının 4,62 milyar olduğu belirlenirken, günlük sosyal medyada geçirilen sürenin ise 2 saat 27 dakika olduğu kayıtlara geçti.

Günlük 2 saat 27 dakikalık sosyal medya kullanım süresinin geçen yıl verileriyle aynı olduğu görüldü. İnternet kullanıcı sayısının 4,95 milyar ile daha fazla olduğu gözlenirken, internette harcanan süre ise 6 saat 58 dakika ile zirveye yerleşti. Televizyon izlemeye ayırdığımız süre ise 3 saat 20 dakika, oyun konsollarına kişilerin ayırdığı günlük süre ise 1 saat 12 dakika olarak açıklandı. 55 dakika ile günlük podcast dinleme süresi en son sırada yer aldı.

Bununla birlikte, sosyal medya ile alakalı medyaya yansıyan haber adetleri de incelendi. Medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı hem geleneksel hem çevrim içi mecrada 366 bin 792 haber çıkışı olduğu görüldü. Ülkemizde sosyal medya platformları da aktif olarak kullanırken, ve haberlere de oldukça yansırken en çok haber olma özelliğini hala Facebook’un elinde bulundurduğu gözlendi.

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat: Bu fotoğraftan sonra havaya uçuruldular Ukrayna’da keskin gözlü topçular cadde isminin görüldüğü fırsatı kaçırmadı. Bölgeyi belirleyen topçular roketle bombaladılar.

İnternette görüp evde uyguladı: Sosyal medya deneyi hastanelik etti İnternette izlediği videodan etkilenip bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla kontrol eden 6 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Çocuğun vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşurken, babası “Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim” dedi.