Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg bir başarıya daha imzasını attı. Şirket, TM Forum'un ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi üyesi oldu. Togg’un TM Forum bünyesinde mobilite alanındaki dijital normların oluşmasına, kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesine öncülük edeceği belirtiliyor.

TM Forum, 180 ülkede telekomünikasyon servis sağlayıcıları ve dijital iş ortakları için iş operasyonlarını, BT sistemlerini ve ekosistemlerini hızlı bir şekilde dönüştürmelerini sağlayan standartları belirliyor. 850'den fazla küresel şirketle anlaşmalı olan TM Forum, dijital dönüşüm alanında her geçen gün büyüyor. Kuruluş ayrıca danışmanlık alanında hizmet veriyor.

Togg'a gelecek olursak, şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarına göre seri üretim 2022'nin dördüncü çeyreğinde başlayacak ve 2023'ün ilk çeyreğinde (Mart ayında) ilk Togg otomobilleri yollara çıkacak.

Bakan Varank duyurdu: Togg fabrika açılış tarihi belli oldu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil Togg'un fabrikasının 29 Ekim'de açılacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacak" dedi.

Yerli otomobil TOGG yollara çıktı Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un test ve deneme süreçleri tam gaz sürüyor. Yerli otomobil ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürüş yapıldı.