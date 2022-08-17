Türkiye Gazetesi

Endüstriyel ve ev içi kullanım için tasarlanan insansı robot Optimus, Ağustos 2021'deki Tesla AI Day’de (Yapay Zeka Günü’nde) tanıtılmıştı. 30 Eylül 2022’de gerçekleşecek Tesla AI Day’de ise piyasaya sürülecek. Tesla Bot da denilen insansı robot hakkında China Cyberspace dergisine makale yazan Musk, “Tesla Botları başlangıçta tekrarlayan, sıkıcı ve tehlikeli görevlerde insanların yerini alacak şekilde tasarlandı. Ancak vizyonumuz robotların yemek pişirmesi, çim biçmesi ve yaşlılara bakması gibi milyonlarca haneye hizmet etmesi yönünde” diyor. Devamında da Musk, insan benzeri uzuvlara ve özelliklere sahip olacak robotun kasıtlı olarak bu şekilde tasarlandığını belirtiyor.

'İNSANSI ROBOTLARIN KULLANIMI ARTACAK'

Makalede Elon Musk, Optimus insansı robotu şöyle açıklıyor: “Tesla Bot bir yetişkinin boyuna ve ağırlığına yakın. Ağır nesneleri taşıyabiliyor ve kaldırabiliyor, küçük adımlarla hızlı yürüyebiliyor ve yüzündeki ekran insanlarla iletişim için etkileşimli bir arayüz. Bu robotu neden bacakları olacak şekilde tasarladığımızı merak edebilirsiniz. Çünkü insan toplumu, iki kol ve on parmak ile iki ayaklı bir insansı etkileşime dayanmaktadır. Yani bir robotun çevreye uyum sağlamasını ve insanların yaptığını yapabilmesini istiyorsak, kabaca bir insanla aynı boyut, şekil ve yeteneklere sahip olması gerekir."

Milyarder iş insanı Elon Musk, önümüzdeki ay robotun bir prototipini ortaya çıkardıktan sonra Optimus’un zekasını geliştirmeye ve büyük ölçekli üretim sorununu çözmeye odaklanmaya çalışacaklarını söyledi. Bu konuda Musk, “Bundan sonra, üretim arttıkça ve maliyetler düştükçe insansı robotların kullanışlılığı her yıl artacaktır. Gelecekte, bir ev robotu bir arabadan daha ucuz olabilir. Belki on yıldan daha kısa bir süre içinde insanlar anne babalarına doğum günü hediyesi olarak bir robot alabilecekler” dedi.

Tesla araçta yapay zeka at arabasını tır sandı Elektrikli otomobil devi Tesla, 'Full Self Driving' yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşün ayrıntılarını gösterdi. Testte aracın yapay zekası, at arabasını önce tır, ardından da kamyonet olarak algıladı.

Xiaomi Tesla'ya unutamayacağı bir çelme taktı: İnsansı robotun ilk prototip ürünü sahnede Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefon ve kulaklığının yanı sıra insansı robot prototipini de gösterdi. İnsansı robotuyla tüm dünyanın karşısına çıkan yükselen teknoloji devi Xiaomi böylece insansı robot geliştiren diğer rakibi Tesla’yı geride bıraktı.