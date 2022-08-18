Türkiye Gazetesi

Bloomberg News’ten teknoloji editörü ve güvenilir Apple sızıntı kaynağı Mark Gurman'a göre Apple, ürün tanıtım etkinliğini 7 Eylül’de yapacak. Şirket genellikle Eylül ayının ilk iki haftası içinde büyük etkinliği gerçekleştiriyor ve şimdi takvimde daire içine alabileceğimiz muhtemelen birkaç gün bulunuyor.

Gurman, COVID-19 pandemisinin başından bu yana Apple’ın düzenlediği diğer etkinlikler gibi bu etkinliğin de çevrim içi (sanal) olarak yapılacağını düşünüyor. Apple'ın iPhone 14 akıllı telefon serisini (iPhone 14, iPhone 14 Plus (veya Max), iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) bu Eylül’de tanıtması bekleniyor.

IPHONE 14, 48 MEGAPİKSEL KAMERAYLA GELİYOR

Serinin en üst iki modeli yani Pro ve Pro Max telefonlar, hap kapsülü ve yuvarlak şeklindeki delikli ekran tasarımına sahip olacak ve böylece Apple, X serisi ile iPhone’lara getirdiği çentik tasarımından kısmen vazgeçmiş olacak. Ayrıca iPhone 14’te ‘her zaman açık ekran’, 48 megapiksellik arka kamera sensörü (sadece Pro modellerde) ve A16 bionic işlemcinin bulunacağı söyleniyor.

Etkinlikte ayrıca Apple Watch SE dahil olmak üzere Apple Watch modellerinin tanıtılması planlanıyor. Yeni iPad ve AirPods Pro da etkinlikte tanıtılan ürünler arasında yer alabilir.

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