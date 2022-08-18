Türkiye Gazetesi

NASA'nın yeni Ay roketi 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan rampaya yerleştirildi. Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracının gerçekleştireceği bir uçuş denemesi olan Artemis I görevi çerçevesinde fırlatılacak roketin yaklaşık 98 metre uzunluğunda ve 3.99 tonluk itiş gücünde olduğu açıklandı.

SLS roketi tarafından Ay yörüngesine gönderilecek Orion insansız uzay aracının 42 gün görevde kalarak benzer bir uçuşun gelecekteki insanlı uçuşları nasıl etkileyebileceğine dair veri toplayacağı bildirildi.

2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmeyi planlayan Artemis Ay programının ilk görevi olan Artemis I'in başarıya ulaşması halinde NASA, Mayıs 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatı bir Ay uçuşunda taşıyacak. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilecek.

NASA bilim insanları korkunç verileri açıkladı: Antarktika'da Konya büyüklüğündeki buzul eridi Kutup bölgelerindeki buzulların erimesine uzun zamandır şahit oluyoruz. Ancak zaman zaman erime seviyesi o kadar artıyor ki rekor seviyelere ulaşıyor. Son olarak NASA tarafından yapılan bir araştırma, Antarktika’da son 25 yılda 12 trilyon ton buzun kaybolduğunu ortaya çıkardı.

NASA Mars’ta keşfedilen yosunun gizemini çözdü Kızıl Gezegen Mars, geçtiğimiz ay ilginç bir cisimle gündeme gelmişti. Aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte bilim insanları, ‘uzaylı yosunu’ denilen cismin ne olduğunu buldu.