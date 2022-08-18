Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli kozmonotlar Oleg Artamiev ve Denis Matveev uzay programı çerçevesinde dün uzay yürüyüşüne çıktı. İstasyonun dışına çıkan kozmonotlardan Oleg Artamiev uzay giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri tespit edilmesinin ardından Dünya'daki Rus kontrolörlerden "Oleg, geri dön ve istasyon gücüne bağlan" uyarısı geldi. Diğer kozmonot Matveev'da arkadaşını takip ederek geri dönerken, kozmonotlar uzay yürüyüşü sırasındaki görevlerini tamamlayamadan Uluslararası Uzay İstasyonu'a geçti.

Oleg Artamiev'in uzay giysisindeki sorunun kozmonotun sağlığını tehdit etmediği öğrenilirken, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, "Rus kozmonotlar açık alan çalışmalarını yarıda keserek istasyona döndüler. Çalışmalar bir sonraki uzay yürüyüşünde devam edecektir" denildi.

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Çin uzay çalışmaları hız kazandı: 16 uydu daha fırlatıldı İran'ın dün uzaya gönderdiği 'Hayyam' isimli uydusunun ardından bir uydu fırlatma haberi de Asya'dan geldi. Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdiğini duyurdu.