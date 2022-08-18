Türkiye Gazetesi

Ali Taha Koç, dijital hizmetlerin sunumu aşamasında vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Dijital hizmet sunumunda e-Devlet Kapısı memnuniyet anketindeki vatandaş taleplerinin öncelikle dikkate alındığını belirten Koç, adli sicil silme ve düzeltme taleplerinin alınması hizmetinin de vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirildiğini ifade etti.

HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE YAPABİLECEKLER

Koç, söz konusu işlemlerin daha önce Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat gidilerek ya da posta veya kurumlar aracılığıyla dilekçe gönderilerek yapıldığına dikkati çekerek yeni hizmete ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bundan böyle söz konusu başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilecekler ve başvurularının durumunu yine e-Devlet Kapısı üzerinden takip edebilecekler. Başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı'nda görülebileceği gibi SMS yoluyla da vatandaşlara iletilecek."

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ ÖN PLANDA

E-Devlet Kapısı üzerinden her yıl gerçekleştirilen memnuniyet anketi sayesinde vatandaş taleplerinin ön planda tutulduğunu dile getiren Koç, amacın vatandaşın hayatını, onların talep ettiği dijital hizmetler üzerinden kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Koç, anket çalışmasıyla vatandaşlardan alınan öneri ve görüşlerin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Anket sonuçları hassas bir şekilde inceleniyor. Sonuçlar aynı zamanda işin ne kadar iyi yapıldığının da bir göstergesi. Eğer vatandaşımız isterse biz yaparız." diye konuştu.

Yeni yıl hedefine ulaşıldı! E-Devlet'in kullanıcı sayısı 60 milyonu geçti E-Devlet'te kullanıcı sayısı 60 milyonun üzerine çıktı. Pandemi vatandaşların ihtiyaç uyduğu hizmetlerin E-Devlet ile bir tuş kadar yakın olması ise kullanımı arttırdı. Yapılan ankete göre, sistemden yararlanan vatandaşların yüzde 95'i verilen hizmetlerden memnun. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının bu yıl 60 milyon kişiye çıkması amaçlanıyordu.