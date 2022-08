Türkiye Gazetesi

Nation Thailand’ın haberine göre mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı bir kumaş üretti. Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.

Çalışmanın grup lideri New South Wales Üniversitesi Tıbbi Robotik Laboratuvarının başkanı Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin Iron Man ya da Spiderman gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti. Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.

Akıllı kumaşların programlanabilir olduğu ve suni kas lifleriyle örülmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ekibin yayımladığı akademik makaleye göre, ortaya çıkan malzeme şekil değiştirme yeteneğine sahip ve ağırlığının 192 katına kadar nesneleri kaldırabiliyor. Çalışmanın lideri Do, malzemenin çok çeşitli potansiyel uygulamalara sahip olabileceğini belirterek, “engellilerin tekrar yürümesini destekleyebiliriz” dedi.

Koronavirüs geçirmez kumaşın kullanıldığı sınıfta vaka çıkmadı Bağımsız laboratuvarlarda onaylanan koronavirüs geçirmez kumaş, Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulda masa örtüsü oldu. Okulda, sekiz haftadır COVID-19 vakası görülmedi.

'Merdiven altı üretilen spunbond kumaş maskelerden uzak durun' A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Mask’ın Kurucusu Uğur Akkuş, meltblown kumaştan üretilen maskelerin kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Merdiven altı spunbond kumaştan üretilen maskelerin mikrop yaydığını belirten Akkuş, tanesi 10 kuruştan satılan bu maskelerin, virüsten korumak yerine virüsü hızla yaydığını belirtti.