Türkiye Gazetesi

Mühendis ve uygulama geliştiricisi Steve Moser, Netflix abonelik planına ilişkin yeni bilgiler elde etti. Moser, iPhone uygulamasının kodunda ‘Reklamlı Netflix hariç tüm planlarda indirilebilir’ yazan bir metin keşfetti. Eğer bir Netflix kullanıcısı izlemek istediği dizi, film veya belgeselleri indiremiyorsa bu, çevrimdışı olduğunda o programı izleyemeyeceği anlamına geliyor.

Netflix, reklamlı abonelik planında çevrimdışı görüntülemenin olup olmayacağına dair bilgi vermezken teknoloji sitesi TechCrunch'a şunları söyledi:

“Daha düşük fiyatlı, reklam destekli bir seçeneğin nasıl piyasaya sürüleceğine karar vermenin henüz ilk günlerindeyiz ve herhangi bir karar verilmedi. Dolayısıyla bu noktada bunların hepsi sadece spekülasyon."

Temmuz ayında Netflix CEO'su ve Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos ise reklamlı abonelik seçeneğinin tüm lisanslı programları kapsamayacağını itiraf etti. TechCrunch'ın belirttiği gibi, çevrimdışı içeriğe sahip reklamlar sunmak teknik olarak zor olabilir. Netflix’in yanı sıra örneğin HBO Max ve Hulu da indirme işlevine sahip değil.

RTÜK’ten Netflix’e 'milli ve manevi değerlerin ihlali' yaptırımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet TV ağı Netflix’e idari yaptırım uyguladı. RTÜK’ün cezasının nedeni ise ‘Jurassic World Kretase Kampı’ isimli animasyon filminde geçen sahneler…

Netflix, senaristlere 42 milyon dolar tazminat ödeyecek Popüler internet televizyon ağı Netflix bu defa senaristlere ödemediği ücretleriyle gündemde. Amerika Yazarlar Birliği, Netflix'in yüzlerce senariste düşük ödeme yaptığını savunarak dava açtı.