Türkiye Gazetesi

WhatsApp, bir defa görüntülenebilecek şekilde gönderilen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsünün alınmasını engelleyen yeni bir özelliği getirmeye çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasındaki bu özellik gelecekteki bir güncellemede önce test kullanıcılarına ardından da tüm kullanıcılara sunulacak. Test aşamasına olmasına karşın WABetaInfo sitesinin uzman editörleri özelliği gösteren bir ekran görüntüsü almayı başardı.

9 Ağustos 2022 günü Instagram, WhatsApp ve Facebook’un çatı şirketi Meta’nın kurucu CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook'ta önemli bilgiler paylaştı. Zuckerberg, WhatsApp'a gelecek üç yeni gizlilik özelliğini duyurdu; eski grup katılımcılarını görme, WhatsApp'ta çevrim içi olduğunuzu kimlerin görebileceğini seçme ve ekran görüntüsü engelleme özellikleriydi.

WHATSAPP'TA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ENGELLENECEK

Ekran görüntüsü engelleme, bir defa görüntülenebilecek şekilde ayarlanıp gönderilen fotoğrafların ve videoların ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir teknik. Bu özellik bir süredir iOS’un WhatsApp beta sürümünde geliştiriliyordu ancak artık Android uygulamasında geliştirilmeye başlandığı da ortaya çıktı.

Bir WhatsApp kullanıcısı kendisine gönderilen kaybolan bir görüntünün ekran görüntüsünü almaya çalıştığında böyle bir uyarı ekranı ile karşılaşacak (Foto: WABetaInfo)

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, WhatsApp yeni özelliği tanıtan bir ekran üzerinde çalışıyor. Bu yeni özelliğin sayesinde fotoğrafları ve videoları bir defa görüntülerken ekran görüntüsü almak imkansız. Alıcı, görüntünün ekran görüntüsünü almaya çalıştığında otomatik olarak engellendiğini belirten bir ekranla karşılaşacak. Ayrıca alıcının ekran görüntüsü almaya çalıştığı, gönderen kişiye bildirilmeyecek.

Açıkça söylemek gerekirse, alıcı ikinci bir telefon veya kamera kullanarak görüntülerin fotoğrafını çekebilir. Bunu engelleyebilecek bir teknik şu anda yok. Bu özellik, Android için WhatsApp beta'da geliştirilme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp beklenen özelliği nihayet sundu! 40 yıllık dostlukları bile bitiriyordu... Artık saniyeler içinde geri alınabilecek Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği geliştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir ekran kaydına göre şirket, bir süredir konuşulan silinen mesajı geri alma butonunu bazı kullanıcılara sunmaya başladı.

Facebook'a WhatsApp'ın özelliği geldi: Test aşaması başladı herkese sunulacak Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, mesajlaşma servisi Messenger’da artık sohbetleri güvende tutmak için yeni şifreli mesaj teknolojisi kullanılıyor.