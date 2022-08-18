Türkiye Gazetesi

Dünya'dan yaklaşık 770 milyon kilometre uzakta yeni bir ay bulundu. NASA'nın Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerini oluşturan en eski malzemeyi bulmak için 2021'de fırlattığı Lucy uzay aracı tarafından keşfedildi. Polymele'den 200 kilometre uzağında tespit edilen yeni ay (uydu) yaklaşık 5 kilometre çapında ve Truva asteroidinin yörüngesinde bulunuyor.

Bununla birlikte, bilim insanları henüz uydunun yörüngesini belirleyemediklerini söylüyor. Bu nedenle, muhtemelen Lucy'nin asteroide yakınlaşması beklenen 2027'ye kadar bu uyduya isim veremeyecekler. Polymele'in ayı, Dünya tabanlı ya da Dünya yörüngesinde dönen yapay uydular tarafından görülemeyecek kadar uzaklıkta.

Lucy'nin 14 metre boyutundaki devasa güneş panelleri uzay aracına enerji sağlıyor. Lucy'nin cihazları ve Dünya ile iletişim kurması için gerekli olan iki metre yüksekliğinde ayrıca bir anteni bulunuyor.

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