Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, iPhone, iPad ve Mac cihazları kapsayan bir tehdidi açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bilgisayar korsanlarının bu cihazların tam kontrolünü ele geçirmesine izin verebilecek ciddi bir güvenlik açığı.

ABD merkezli Apple, Çarşamba günü konuyla ilgili iki güvenlik raporu yayımladı. Apple'ın güvenlik açığıyla ilgili açıklaması, bir bilgisayar korsanının cihaza ‘tam yönetici erişimi’ alabileceği anlamına geliyor.

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SocialProof Security CEO'su Rachel Tobac, bu izinsiz girişlerin cihazın sahibinin kimliğine bürünmesine ve ardından kendi adlarına herhangi bir yazılımı çalıştırmasına izin vereceğini söyledi.

Güvenlik uzmanları, kullanıcılara etkilenen cihazları güncellemelerini tavsiye etti. Bu cihazların, iPhone6S ve sonraki modeller, 5. nesil ve sonrası dahil olmak üzere çeşitli iPad modelleri, tüm iPad Pro modelleri ve iPad Air 2 ve MacOS Monterey çalıştıran Mac bilgisayarlar olduğu belirtildi. Güvenlik açığının ayrıca bazı iPod modellerini de etkilediği açıklandı.

Apple, güvenlik açıklarının nasıl, nerede ve kimler tarafından keşfedildiğini ise belirtmedi. İsrail merkezli NSO Group gibi ticari casus yazılım şirketleri, bu tür hataları belirleyip bunlardan yararlanmaları ve kötü amaçlı yazılımlarda kullanmalarıyla tanınıyor. Bununla birlikte, NSO Group, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınmıştı. Casus yazılımının Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da gazetecilere, muhaliflere ve insan hakları aktivistlerine karşı kullanıldığı biliniyor.

Cihazları güncellemek için Ayarlar menüsünden 'Yazılım Güncelleme'ye gidilmesi ardından gerekli adımların takip edilmesi gerekiyor.

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