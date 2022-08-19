Türkiye Gazetesi

Florida Atlantic Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından türünün ilk örneği olan çalışma, genç ‘apolet köpekbalıkları’nın kürek şeklindeki yüzgeçlerini kullanarak suya girip çıkabildiklerini ortaya koyuyor. Bilimsel adı Hemiscyllium ocellatum olan tür, yaklaşık bir metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor ve Avustralya'nın güneyindeki Great Barrier Reef gibi resif alanlarında yaşıyor.

Araştırmacılar, yüzgeçleri üzerinde dolaşabilen türün çarpıcı yeteneğinin yanı sıra, apolet köpekbalıklarının başka bir şok edici başarıya da sahip olduğunu söylüyor. Resif alanlarında oksijen seviyelerinin gelgitle dalgalandığını belirten araştırma ekibi, apolet köpekbalıklarının düzenli olarak kısa süreli yüksek CO2 ve hipoksi (düşük oksijen seviyesi) yaşadığını açıkladı. Ekip, bu köpekbalıklarının aslında hiç oksijen olmadan iki saat yaşayabildiğini keşfetti. Ayrıca bu tam anoksi (oksijensizlik) döneminin türe hiçbir şekilde zarar vermediği ortaya çıktı.

Bilim insanlarının paylaştığı ek bir bilgiye göre, apolet köpekbalıkları, çok az oksijene ihtiyaç duyan diğer birçok hayvandan çok daha yüksek okyanus sıcaklıklarında hayatta kalabiliyor.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ: BEBEK ÜYELERİ İNCELEDİLER

Avustralya'daki James Cook Üniversitesi ve Macquaire Üniversitesinden bir ekiple işbirliği yapan ABD’deki Florida Atlantic Üniversitesi araştırmacıları, bu köpekbalıklarının vücut hareketleri (kinematiği) üzerine çok az çalışma yapıldığını vurguladı. Konuyu inceleyenler yalnızca yetişkin köpekbalıklarına odaklanırken, yeni çalışmada ekip, bebek ve yavru köpekbalıklarının gelişimleri sırasında yürüme ve yüzme hareketleri arasındaki farklılıkları inceledi. Bu hareketlerin zamanla değişmesini bekliyorlardı, çünkü apolet köpekbalıkları erken dönemde bazı önemli vücut değişikliklerinden geçer.

YÜRÜYEN KÖPEKBALIĞI BAMBAŞKA ÇIKTI

Yumurtadan yeni çıkmış köpekbalıkları, şişkin karınlarının içindeki yumurta sarısı kesesinde embriyonik beslenmeyi korur. Tersine, yavrular çok daha incedir çünkü keseler dağılır ve genç köpekbalığı artık bu noktada solucanlar, kabuklular ve küçük balıklar için avlanır.

Vücut şeklindeki bu aşırı farklılıklara rağmen, çalışma yenidoğan ve genç apolet köpekbalıklarının büyümelerinin herhangi bir noktasında yavaş-orta yürüme, hızlı yürüme ve yüzme hareketlerini değiştirmediğini buldu. Genel hızları, kanatçık dönüşü, eksenel bükülme ve kuyruk vuruş frekansı ve genliği, hayat aşamaları boyunca tutarlı kaldı.

Florida Atlantic Üniversitesinden araştırmacı Marianne Porter, “Apolet köpekbalığı hareketini incelemek, bu türün ve belki de ilgili türlerin habitatlarındaki zorlu koşullar içinde ve bu koşullardan uzaklaşabilme yeteneğini anlamamızı sağlıyor. Genel olarak bu lokomotor özellikler, hava ve sudaki yırtıcılardan kaçınmak için küçük resif yarıklarına manevra yapan küçük, bentik bir mezopredatör için hayatta kalmanın anahtarıdır. Bu özellikler, iklim değişikliği ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere zorlu çevresel koşullar altında sürdürülen fizyolojik performanslarıyla da ilişkili olabilir, gelecekteki çalışmalar için önemli bir konu” dedi.

Ekip, zorlu ortamlarda hayatta kalmak için gereken hareket ve fizyolojik mekanizmalar arasındaki bağlantıyı incelemenin, bu garip yırtıcıların okyanusta gelecekteki iklim bozulmalarından nasıl kurtulabileceğini anlamada bir sonraki adımı temsil ettiğini söylüyor. Çalışma, Integrative & Comparative Biology isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

Canlı yayında köpekbalığı yemişti: 10 yıl hapsi isteniyor Çinli bir influencer avlanması yasak olan büyük beyaz köpekbalığı yedi. O anları canlı yayında takipçileriyle paylaşan vloggera tepkiler büyürken, Çin polisi de soruşturma başlattı.

Turizm merkezinde köpekbalığı saldırısı: Kıyı şeridi tamamen kapatıldı! Mısır’ın Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan bir kadın hayatını kaybetmişti. Kapatılan sahil şeridinde bugün bir kadın cesedi daha bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer bölgenin 3 gün boyunca kapatılarak dalış, yüzme, uçurtma gibi tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını acırdı.