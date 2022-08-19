Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan sekiz yaşındaki Isabella Payne, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir NASA astronotuyla iletişim kurmayı başardı. Isabella Payne, 2 Ağustos'ta uykuya daldığında babasının kendisini kaldırıp cihaza sürüklediğini ve ağzına bir mikrofon tuttuğunu söyledi. CNN International'a konuşan çocuk babasına ilk olarak, "Bana bunu neden ypaıyorsun? Güzellik uykuma ihtiyacım var" dediğini belirtti.

Kız çocuğu ardından hayalinin gerçekleştiğini ve bir anda ABD'li astronot Kjell Lindgren'le konuşmaya başladığını anlattı. Payne, "8 yaşımda olduğumu öğrendiğinde bir anda sesi neşeli gelmeye başladı. Gülümsediğini duyabiliyordunuz. Sesini duyduğumda çok mutlu oldum. Rüya sandım" dedi.

49 yaşındaki Lindgren de Payne'e "Seninle sohbet etmek çok güzel. Telsize gelip selam verdiğin için teşekkür ederim" dedi. Astronot sohbetten sonra attığı tweet'teyse "Bu şimdiye kadarki en sevdiğim temas olabilir" ifadesini kullandı. Baba Matthew Payne, Lingren'in uzayda amatör telsiz kullandığını öğrendikten sonra fırsat kolladığını, Uluslararası Uzay İstasyonunun evlerinin tepesinden geçeceği bilgisini alınca da hazırlıklara başladığını söyledi.

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