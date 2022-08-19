Türkiye Gazetesi

Snap CEO'su Evan Spiegel, görünüşe göre bir Soru-Cevap oturumunda çalışanlara artık Pixy selfie dronunu geliştirmeyeceklerini açıkladı. Mevcut Pixy dronlarını satmaya ise devam edecekler. Şu anda Pixy web sitesi üzerinden selfie dronlarını satın almak halen mümkün.

Pixy, diğer dronlardan daha ulaşılabilir olacak şekilde tasarlanmış küçük, hafif bir drondur. 230 dolarlık cihaz, avucunuzun içinden fırlıyor, böylece arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için Snapchat uygulamasına senkronize edilebilen görüntüler çekebiliyor.

Teknoloji sitesi The Verge ile yaptığı röportajda Spiegel, “Amaç gerçekten sadece insanların eline alarak oynamalarını sağlamak. İnsanlar orijinal ürünü severse, belki de ikinci versiyonla daha fazlasını yapardık." dedi.

Bununla birlikte, Snap'in Pixy isimli selfie dronunu tanıtmasının üzerinden dört aydan kısa bir süre geçmesine rağmen görünüşe göre şirket şimdiden cihazdan vazgeçiyor. CEO Evan Spiegel, şirket kaynaklarının yeniden önceliklendirilmesi nedeniyle Pixy üzerinde daha fazla çalışmayı durdurduğunu söyledi.

Rusya’dan WhatsApp ve Snapchat’e ceza Rusya’daki bir mahkeme, Meta’ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp ve Snap şirketinin sosyal medya ağı Snapchat dahil olmak üzere bazı yabancı kaynaklı şirketlere para cezası verdi. Para cezasının nedeni olarak ise, Rus kullanıcılarının verilerini yurt içinde saklamayı reddetmeleri olarak gösterildi.

Sosyal medya devi Snap, ABD Gizli Servisi'nin yöneticisiyle anlaştı Teknoloji ve sosyal medya şirketi Snap, ABD Gizli Servis Direktörü James Murray ile çalışmaya başlayacak. Murray, ay sonunda görevinden ayrılacak ve Snap ekibine dahil olacak.