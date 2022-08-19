Türkiye Gazetesi

Çinli bilim insanları ilginç ve bir o kadar da yenilikçi bir ulaşım projesine imza attı. Araştırmacılar, maglev treninde elektromıknatıslar yerine kalıcı mıknatıslar kullanarak, hiç enerji gerektirmeden 120 kilometre yol giden ulaşım aracı tasarladı. Independent Türkçe’nin haberine göre, manyetik levitasyon ya da kısaca maglev, iki elektromıknatıs kümesinin kullanıldığı tren ulaşım sistemine deniyor. Mıknatıs kümelerinden biri treni raylardan yukarı doğru iterken diğer küme de sürtünme kuvvetinin olmamasından faydalanarak treni ileri doğru hareket ettiriyor. Maglev trenler, orta mesafelerde (genellikle 320-640 km) yüksek hızlı trenlere ve uçaklara yakın bir performansa ulaşıyor.

Bununla birlikte, elektromıknatıs, bir telin üzerinden elektrik akımı geçmesiyle oluşturulan manyetik alana dayanıyor. Diğer bir deyişle tellerden akım geçmediğinde manyetik etki de ortadan kayboluyor. Geleneksel bir maglev treni için kullanılan enerji fazla olduğu için bunlar toplu taşımada yaygınlaşamıyor.

‘UÇAN TREN’ 120 KM HIZ SUNACAK

Nadir toprak elementli mıknatıslarla geliştirilen Red Rail (Kızıl Ray) adlı yeni maglev hattı, Çin'in güneyindeki Jianşi eyaletinde 800 metrelik bir alana kuruldu. Hattın test aşamasından sonra 7,5 kilometreye çıkacağı ve en yüksek hızın saatte 120 kilometreye ulaşacağı açıklandı. Açıklamaya göre hat, 88 yolculu treni hareket ettirecek.

‘Gökyüzü treni’ de denilen tren hattı, yer tabanlı maglev hatlarının aksine yerden yaklaşık 10 metre yukarıda, raylara asılı şekilde hareket ediyor. İki vagonlu bir tren, rayın altında manyetik kuvvetle asılı durarak temas etmiyor. Bu nedenle ‘uçan tren’ de deniliyor.

DÜNYADA İLK

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği enerji kaynağına ihtiyaç duymadan maliyetsiz şekilde çalışabilen tren, kalıcı mıknatıslarla çalışıyor ve bu alanda dünyanın ilk maglev hattı konumunda.

Kalıcı mıknatıslar, manyetik kuvvetlerini 7 gün 24 saat maliyetsiz sağlayabilirken, nadir toprak elementleri gerekiyor. 17 metalik elementten oluşan nadir toprak elementleri (NTE) yüksek teknolojili cihazların kaynağı. Çin ise, dünya çapındaki nadir toprak rezervlerinin yaklaşık yüzde 37’sini barındırıyor. Bu arada daha bir ay önce Eskişehir'de de 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi tespit edildi. Enerji Bakanlığı, bu rezervin Çin'in 800 milyon tonluk rezervinin ardından dünyada ikinci en büyük rezerv olduğunu belirtti.

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