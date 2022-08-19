Türkiye Gazetesi

SpaceX, 53 Starlink uydusunu bugün Türkiye saati ile 22.21'de Falcon 9 roketi ile fırlatacağını açıkladı. Uyduların yörüngeye yerleştirilmesiyle roket, Dünya’ya doğru iniş yapmaya başlayarak, okyanusta bulunan insansız gemiye inerek daha sonraki görevlerde tekrar kullanılabilecek. 53 uydunun Alçak Dünya Yörüngesi’ne ulaşıp konumlanması sadece 15 dakika sürecek.

Geçtiğimiz hafta SpaceX, 52 Starlink uydusu fırlatmıştı. Türkiye'den de görülen uydular bazı insanlar tarafından bilinmediği için ‘uzaylı’ paniğine yol açmıştı. Bu arada geçtiğimiz yıllarda Hollanda’da yapılan bir çalışmada da Starlink uydularının birçok kişi tarafından UFO (tanımlanamayan hava olayları) zannedilerek uzmanlara bildirim gönderildiği tespit edilmişti. Bu nedenle bugün gerçekleşmesi planlanan fırlatma öncesinde uzmanlar, gökyüzünde parlayan cisimler görünürse endişelenilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

STARLINK UYDULARI GÖKYÜZÜNÜ KAPLAYACAK

SpaceX şirketi, uzay çöpü eleştirilerine maruz kalsa da şimdiye kadar toplamda 3 binden fazla internet uydusunu Dünya’nın yörüngesine yerleştirdi bile. Bu uydular ile şirket, dünyada abonelerine ücretli olarak geniş bant internet hizmeti sunuyor. Milyarder girişimci Elon Musk’ın 2002’de kurduğu SpaceX uzay şirketi, gökyüzündeki internet uydularının sayısını 30 bine çıkarmayı hedefliyor.

Elon Musk’ın Starlink uyduları İstanbul semalarında Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarına görüntülendi.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink desteği Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya bir kez daha Starlink uydu terminali grubu gönderdi.