Türkiye Gazetesi

WhatsApp, metin mesajları alıp göndermenin yanı sıra fotoğraf ve video paylaşımı, sesli mesajlaşma gibi işlevleriyle de oldukça kullanışlı bir platform. Ancak pek çok kişi WhatsApp’ın fotoğraf paylaşımı konusunda iyi bir uygulama olmadığını düşünüyor. Hatta bu nedenle Telegram gibi rakip mesajlaşma ağlarını kullananların sayısı da hayli fazla. Ama WhatsApp’ta doğru ayarları seçerek fotoğraf alışverişinde görüntü kalitesini artırmanız mümkün. İşte nasıl yapacağınız…

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları veri kullanımı ile görüntü kalitesi arasında denge kurmaya çalıştığı için genellikle görüntü kalitesinden biraz taviz verir. Çünkü bir görüntü ya da mesaj ne kadar kaliteli olursa o kadar daha fazla veri kullanır. Bu nedenle platformlar kaliteden ödün verme eğilimindedir. WhatsApp gibi sohbet uygulamalarının birçoğu paylaşılan fotoğrafları yeniden boyutlandırır ve paylaşılırken sıkıştırarak gönderir. Nihayetinde ise örneğin, WhatsApp üzerinden arkadaşımıza gönderdiğimiz bir fotoğrafın kalitesini düşürür. Haliyle çözünürlük zayıflar, netlik ve renk canlılığı kısmen azalabilir.

WHATSAPP FOTOĞRAF KALİTESİ YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

Bununla birlikte, Ayarlar’dan kalite seviyesini değiştirmek mümkün olsa da WhatsApp, veri kullanımını dengede tutmak için varsayılan olarak görüntülerin kalitesini standartta tutar. Bu da indirilen fotoğrafların kalitesinin ne en yüksek ne de en düşük sevide olduğu anlamına geliyor. Bir kullanıcı, fotoğraf / video paylaşım ya da indirme kalitesini artırmak istiyorsa Ayarlar’dan seçmesi gerekiyor. Bunu yapmak içinse dört adımı takip etmeniz şart;

iOS’ta Ayarlar > Saklama alanı ve veriler > Medya yükleme kalitesi > En yüksek kalite (kaliteyi artırmak için gerekiyor) Android’te Ayarlar > Depolama ve veriler > Fotoğraf yükleme kalitesi > En yüksek kalite (kaliteyi artırmak için gerekiyor)

Bu ayarı yaptıktan sonra göndereceğiniz ve WhatsApp’tan indireceğiniz fotoğrafların kalitesi yükselecek. Ancak bir arkadaşınız size bir fotoğrafınızı gönderecekse ve siz yüksek kalitede olmasını istiyorsanız, arkadaşınızdan da bu ayarı yapmasını isterseniz, fotoğraf karşılıklı olarak en yüksek kalitede paylaşılacaktır.

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