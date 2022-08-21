Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

JBL Tune 450BT, Tune 460BT, Tune 500BT, Tune 560BT modelleri Türkiye pazarında yeniden satışa sunulurken, serinin en üst modeli Tune 510BT ise gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. JBL Tune 510 BT oklu bağlantı özelliğiyle birden çok cihaza aynı anda kolayca bağlanma imkânı sunuyor. Kulaklık, 5 dakikalık hızlı şarj ile 2 saat kesintisiz müzik deneyimi yaşatıyor.

Apple Kim Kardashian ile anlaştı: Ten rengi Beats Fit Pro kulaklıklar büyük ilgi gördü Teknoloji şirketi Apple, Beats Fit Pro kulaklıkları için magazin yıldızı Kim Kardashian ile anlaştı. Beats Fit Pro kulaklıkların yeni renkleri büyük ilgi gördü, özellikle ten rengi modeli dikkat çekti.

Scooter kullanıcılarına kulaklık yasağı geliyor İngiltere'de kulaklıkla beraber scooter kullanımının yasaklanmasını hedefleyen bir kanun çıkması planlanıyor.