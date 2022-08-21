Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye genelinde 7-13 yaş arası ilk ve orta öğretim öğrencilerinin başvurabilecekleri online program 7 hafta sürecek. Öğrencilerin temel algoritma becerileri edinmelerini ve bu becerilerini Scratch ortamında uygulayabilmelerini sağlayan kurs, katılımcılara daha ileri düzeyde kodlama için sağlam bir altyapı sunmayı hedeﬂiyor. Katılımcılara sertiﬁka da veriliyor. Kurs çerçevesinde ayrıca, öğrenciler için ücretsiz psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti de sunuluyor. Çocukların, gelecekteki işlerinde ve kariyerlerinde teknolojiyi bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğini belirten TACEV Teknoloji İdari Koordinatörü Gürkan Çifcioğlu “Onların başarılı olmak için teknoloji becerilerine ihtiyaçları olduğu açık. Öğrencileri kendi başlarına görevleri tamamlamaya, bağımsız düşünmeye ve kendi kendine planlama yapmaya hazırlayacak programlarımızla, yarının güçlü vatandaşlarını ve ekonominin itici gücü olacak inovatif düşünen bireylerini yetiştirme hedeﬁ mizi her geçen gün daha da pekiştiriyoruz” diye konuştu. Eğitimler için son başvuru tarihi 15 Eylül. Veliler, tacev.org. tr sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptırabilecek.

Yerli ve millî yazılımla 100 milyon dolar tasarruf Türkiye’nin bilişim seköründeki eli her geçen gün güçleniyor. Son olarak Workcube firması, internet üzerinden yürütülen ve en az 36 farklı yazılım gerektiren iş sistemleri altyapısının 28 yazılımını tek yazılımda birleştirdi.

Çocuklar yarıyıl tatilinde kodlama öğrenecek Öğrencilerin dört gözle beklediği yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenleniyor. Çocukların hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri “Logiscool Kodlama Atölyesi”, 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 6-18 yaş arası katılımcılarını ağırlayacak.