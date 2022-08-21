Türkiye Gazetesi

Markl Zuckerberg’in Eyfel Kulesi'nin önünde paylaştığı avatarı çocuksu ve basit bulunmuş ve birçokları bunu onlarca yıllık Nintendo oyunlarının grafikleriyle kıyaslamıştı. Tepkiler üzerine avatarını güncelleyen Zuckerberg, “Bu hafta başında yayınladığım fotoğrafın oldukça basit olduğunu biliyorum. Bir lansman için çok hızlı bir şekilde yapılmıştı” ifadesini kullandı. Yeni avatarın biraz daha yetişkin hava kazandığı, gözlerdeki donuk ifadenin giderildiği dikkat çekti.

Horizon Worlds ABD ve Kanada'daki kullanıcıların başkalarıyla bir araya gelmelerine, oyun oynamalarına ve kendi sanal dünyalarını oluşturmalarına imkan tanıyor.

Instagram Google'a rakip oldu: Yeni özelliği Mark Zuckerberg resmen duyurdu Instagram, harita işlevini genişleterek kullanıcıların aradığı yerleri kolayca bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların aradığı yerler ile ilgili fotoğraf görmesini de sağlayacak.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel bilgileri internete düştü Facebook’un 553 milyon kullanıcısının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen kişisel bilgileri, internette yayımlandı.

Mark Zuckerberg bir günde 20 milyar dolar kaybetti | Mark Zuckerberg kimdir? Facebook, yılın ikinci çeyreğindeki bilançosunu açıklamasının iki saat ardından 150 milyar dolar kaybetti. Facebook’un kusucusunun kaybı ise 20 milyar dolar.