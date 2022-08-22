Türkiye Gazetesi

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan NASA astronotu Bob Hines, Güneş fırtınası sonrasında Dünya’nın birçok bölgesinde görülen auroraların (kuzey ışıkları) ilgi çekici görüntülerini çekti. Twitter hesabından paylaştığı yeni bir gönderide Hines, “Bugün kesinlikle muhteşem aurora var. Bu harika manzaralarla sonuçlanan son güneş aktivitesine minnettarız!” dedi.

Bob Hines, Nisan ayında SpaceX Crew-4 görevinin bir parçası olarak ISS'ye ulaşmıştı. Hines, dört ay önce ISS'ye ulaştığından beri uzay yolculuğunu dünyadaki takipçileriyle paylaşıyor.

Bob Hines'ın paylaştığı o fotoğraflardan biri

Hines’ın tweetine yorum atan emekli NASA astronotu Mike Fossum, Hines'i kıskandığını ve hatta uzaydan nasıl daha iyi fotoğraflar ve videolar çekileceği konusunda tavsiyeler verdiğini söyledi.

Hines tarafından çekilen auroralar, Çarşamba ve Perşembe günleri Dünya çevresinde hafif ila orta dereceli jeomanyetik fırtınalar oluşturacağı tahmin edilen ‘Yamyam’ Güneş fırtınasının bir sonucuydu. Kuzey ışıkları, Cuma gününün erken saatlerinde İngiltere ve ABD'nin bazı bölgelerinde de görüldü. Normalde kuzey ışıkları İzlanda, Finlandiya, Norveç gibi kuzey ülkelerinde görülürken, bu defa daha güneyde yer alan ülkelerden de görüldü. Auroraların yanı sıra Güneş fırtınası GPS teknolojilerinde arızalanmaya yol açabileceği endişesi oluşturdu.

Bu arada geçtiğimiz yıl, Fransız astronot Thomas Pesquet, gezegenin üzerinde dolanan aurora ışıklarının inanılmaz bir görüntüsünü yayımlamıştı.

Bilim insanlarından yeni uyarı: 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'yı vuracak Güneş yüzeyinde meydana gelen bir dizi patlamanın ardından bilim insanları tüm dünyayı uyardı. 17 Ağustos Çarşamba gününden 19 Ağustos Cuma gününe kadar GPS (konum) sistemlerinde bozulmalar gerçekleşebilir.

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