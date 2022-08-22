Türkiye Gazetesi

İsrail'de yayın yapan The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, "NSO Group, şirketin CEO'su Shalev Hulio'nun istifa ettiğini ve şirketin operasyon direktörü Yaron Shohat'ın geçici olarak Hulio'nun görevini yürüteceğini duyurdu." ifadesine yer verildi. Ayrıca habere göre, ismi açıklanmayan bir şirket yetkilisi, NSO Group'un yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve bu çerçevede şirket çalışanlarının yüzde 13'ünü teşkil eden 100 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

İsrail'in Walla haber sitesinde, 25 Ocak'ta yer alan haberde, şirketin Hulio'dan önceki CEO'su Asher Levy'in de istifa ettiği belirtilmişti.

PEGASUS YÜZLERCE GAZETECİYİ DİNLEDİ

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

TEKNOFEST Hack Karadeniz’de aranan hackerların Bakan Varank ile Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı TEKNOFEST Hack Karadeniz kapsamındaki yarışlar bütün heyecanıyla devam ediyor. Yarışan takımların bir dizi şifreyi çözerek iki gündür ulaşmaya çalıştığı hackerların, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlardan uyarı! Hackerların yeni yöntemi ortaya çıktı Bilgisayar korsanlarının dolandırma yöntemleri bitmek bilmiyor. Ortaya çıkarılan yeni bir yöntemde bilgisayar korsanlarının bu defa da telefon kullanıcılarını kandırmak için SMS kullandığı görülüyor.