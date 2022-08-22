Türkiye Gazetesi

Başrolünde ünlü oyuncu Matt Damon'ın rol aldığı The Martian (Marslı) filminde insanların Mars’ta hayatını sürdürmek için verdiği mücadeleyi izlediyseniz, Kızıl Gezegen’in doğal ortamı teorik olarak mahsul yetiştirmeye uygun. Bu, NASA deneylerinin desteklediği bir ihtimal.

Yeni bir araştırmada bilim insanları, Mars’ta yetiştirilmesi gereken ilk bitkiyi açıkladı; yonca. Araştırmacılar bu bitkinin Mars'ı kaplayan sert volkanik toprakta hayatta kalabileceğini ve daha sonra şalgam, turp ve marul gibi bitkileri yetiştirmek için gübre olarak kullanılabileceğini belirledi.

YONCA MARS'TA GÜBRE OLARAK KULLANILABİLİR

Bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir makalede, "Mars toprağının düşük besin içeriği ve suyun yüksek tuzluluğu, onları Mars'ta gıda mahsullerini çoğaltmak için doğrudan kullanım için uygunsuz hale getiriyor. Bu nedenle, Mars topraklarındaki besin içeriğini artırmak ve uzun vadeli görevler için sudaki tuzu arındırmak için stratejiler geliştirmek çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Yoncanın, Mars’ta herhangi bir ek gübre gerektirmeden Dünya’daki kadar sağlıklı büyüyebildiğini buldular. Bilim insanları, yaptıkları deneylerde Mars regolitini daha sonra gübre olarak verilen yonca ile test etti. Bakım açısından suya çok az ihtiyaç duyan ve hızlı büyüyen üç bitki başarıyla yetiştirildi; şalgam, turp ve marul.

Yine de bir sorun ortaya çıktı; tatlı suya da ihtiyaç vardı. Ekip, daha ileri deneylere dayanarak, Mars'ta bulunan tuzlu suyun bir tür deniz bakterisi ile arıtılabileceğini ve daha sonra bitkinin büyümesi için gereken tatlı suyu üretmek için volkanik kayadan süzülebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, "İlk kez, bitki büyümesini sürdüren uygun kaynaklar için sırasıyla bazaltik regolit toprağının ve tuzlu su benzerlerinin etkili bir şekilde arıtılması için bir biyogübre ve mikrobun entegre bir kullanımını bildiriyoruz” dedi.

Bununla birlikte hâlâ cevaplanması gereken pek çok soru var. Sonuçta Dünya'daki Mars toprağı gerçeğiyle ne kadar aynı bilmiyoruz. Bir gün Kızıl Gezegen’e ulaştığımızda, muhtemelen yüzey regoliti tam olarak düşündüğümüz gibi olmayacak.

Araştırma PLOS One isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Elon Musk'ın çılgın planı: 'Mars'ta kendi kendine yeten şehir' SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, Çin devlet medyasına Mars planını anlattı. Yayımlanan makaleye göre ünlü iş insanı, Kızıl Gezegen’de şehir kurma planını sürdürüyor.

NASA Mars’ta keşfedilen yosunun gizemini çözdü Kızıl Gezegen Mars, geçtiğimiz ay ilginç bir cisimle gündeme gelmişti. Aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte bilim insanları, ‘uzaylı yosunu’ denilen cismin ne olduğunu buldu.