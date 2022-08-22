Türkiye Gazetesi

Gökbilimciler tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi. Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı. Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi. Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avusturalya Batı Sydney Üniversitesinden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jetine rastlandığını açıkladı. Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskobunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayımlanmak üzere onay aldığı bildirildi.

Bilim insanları kara delik sınırına yakın en büyük nötron yıldızını keşfetti Gökbilimciler, PSR J0952-0607 adlı nötron yıldızını görüntüledi. Güneş'ten 2,3 kat daha büyük ve yaklaşık 20 kilometre genişliğindeki nötron yıldızının bir kara delik sınırına en yakın nötron yıldızı olduğu açıklandı.

Dünya, çığır açan kara delik keşfinin arkasındaki Türk bilim insanını konuşuyor ​Event Horizon Teleskobu bir kez daha görülemeyeni gördü. Gökbilimciler, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki karanlık ve toz perdesini aşarak yıllardır peşinde koştukları süper kütleli kara deliğin görüntüsünü yakalamayı başardı.