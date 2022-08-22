Türkiye Gazetesi

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler bazında olan Teknoloji Merkezi’ni kurarak çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. Teknoloji Merkezi’nin içerisinde bulunan 5 bin 120 Core’luk süper bilgisayar, dünyanın ilk 500 süper bilgisayarı listesinde yer alıyor ve Türkiye’nin de iki süper bilgisayarından birisi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ‘Sizin emrinizde’ diyerek süper bilgisayarın kullanıma açıldığını duyurdu. Süper bilgisayarı kullanmak isteyen öğrencilerin askidacore.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri aktarıldı.

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bu süper bilgisayarı akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin hizmetine sunduklarını açıkladı. Geliştirdiği proje için bilgisayara ihtiyacı olan gençler süper bilgisayardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

SÜPER BİLGİSAYAR AKADEMİK ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAK

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak süper bilgisayarın öğrencilerin emrinde olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Tuzla Belediyesi, yerel yönetimler işbirliği yapılarak kurulan ilk Teknoloji Merkezi’ni açtık. Kuluçka merkezimizde start-uplar oluşturmaya başladı. Burada Askıda Core projesi ile karşınızdayız. Teknoloji Merkezimizde Türkiye’nin en büyük bilgisayarlarından birisi olan ve 5 bin 120 Core’luk yüksek performanslı bir bilgisayar kurduk ve hizmete aldık. Bu proje ile yapmış olduğunuz bir araştırmayı, istatiksel veriyi, günlerce aylarca sürebilecek bir araştırmayı çok kısa sürede işleyecek 5 bin 120 Core’luk süper bilgisayarımızı çalışıyor. Askıda Core projemiz ile kullanmak istediğiniz 50-100 Core’luk işlemlerle birlikte projelerinizi değerlendirebilirsiniz. Sizlerin fikirlerinizi, çalışmalarınızı en iyi sonuçlar alabilmeniz için alacağınız renderları, çok büyük verilerinizi değerlendirmenizi kısa sürede çok rahatlıkla yaparak, sonuç alabilirsiniz” dedi.

Teknoloji devi Meta, ilk yapay zeka süper bilgisayarını duyurdu! Teknoloji devi Meta, makine öğrenimi sistemlerini eğitmek için özel olarak tasarlanmış yüksek hızlı süper bilgisayar geliştirdiğini duyurdu. Bilgisayar, 'AI Research SuperCluster (RSC)' olarak adlandırıldı.

Türk araştırmacılar dünyanın en hızlı 5 süper bilgisayarından birine erişebilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'de birlikte çalıştığı hocasıyla da görüştüğü TÜBİTAK konferansında, 'Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişiminin (EuroHPC) üyesi olduk, dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine ulaşmak için Barselona'daki merkezle ortaklık kurduk. Araştırmacılarımız, önümüzdeki yılın sonunda bu süper bilgisayara erişebilecekler.' dedi.