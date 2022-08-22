Türkiye Gazetesi

Ukrinform haber sitesinde yer alan yeni bir habere göre, Baykar Savunma’nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TSN ajansına yeni bir röportaj verdi. Açıklamasında Haluk Bayraktar, "Savaştan önce Ukraynalı operatörleri eğitmiştik, bu yüzden şimdi dronları ustaca kullanıyorlar. Operasyonlarını haberlerden takip ediyorum ve etkinliklerini görüyorum. Elbette savaş alanından gelen geri bildirimlere dayanarak iyileştirmeler yapılıyor. Bunları sürekli geliştirmelisiniz ve savaş alanındaki dinamikler ve faaliyet gösterdikleri ortam nedeniyle bu iş hiç bitmez. Operatörlerinizin ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve drone kullanma konusunda gerçekten çok iyi beceriler sergilediklerini belirtmek isterim” dedi.

Baykar Savunma’nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde devam eden Rusya güçlerinin işgaliyle birlikte, Baykar’ın geliştirdiği SİHA’ların Avrupa kıtasındaki farkındalığı artırarak, kamuoyunun dikkatini çektiğini belirtti.

Haluk Bayraktar, "Ukrayna'nın dostları olarak Bayraktar TB2'nin sizin sembollerinizden biri haline gelmesinden dolayı çok gururluyuz. SİHA’ların cephedeki etkinliğini artırmak, Ukraynalı askerlerin bu sistemlerden daha iyi sonuçları alabilmesine yardımcı olmak için teknik destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

22 ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı! 3 yıllık sipariş alındı: 720 yerli SİHA şimdiden satıldı Tüm dünyanın gözü Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’nın üzerinde… Öyle ki her geçen gün Baykar yeni tekliflerle karşılaşıyor ve değerlendiriyor. Son olarak Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 22 ülkeyle TB2 SİHA ihracatı konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Avrupa'da Türk SİHA'sı hayranlığı... Bayraktar TB2 ‘en popüleri’: 45 bin adet basıldı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı, Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Özellikle Avrupa ülkeleri arasında Bayraktar TB2 çılgınlığı büyüyor. Öyle ki Litvanya’da Türk SİHA’ları için posta pulları bile basıldı.