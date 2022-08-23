Türkiye Gazetesi

NASA, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) ortaklığında geliştirilen ve 10 milyar dolara mâl olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST) bilim insanlarına yeni keşiflerin kapısını aralayacak çalışmalarına başladı. Evrene ilişkin yeni ve daha geniş kapsamlı veriler sunması beklenen JWST, çektiği ilk görüntüler ile günlerce konuşulmuştu. Bulutsuların, galaksilerin yer aldığı ilk fotoğrafların ardından Webb Teleskobu, gezegenlere de yönelmeye başladı.

James Webb Teleskobunun çektiği Jüpiter'in kutup ışıkları görüntüsü (Foto: ESA)

NASA, James Webb Teleskobu ile çekilen Jüpiter fotoğrafını yayımladı. Paylaşılan fotoğrafta, Jüpiter’in Satürn’e oranla çok daha silik yapıdaki halkalarının yanı sıra, kutup ışıkları ve Amalthea ile Adrastea isimli küçük uydular görünüyor.

Hem NASA hem de ESA, Jüpiter'in kutup ışıklarını çarpıcı şekilde gösteren fotoğrafı resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımladı. Söz konusu paylaşımlar on binlerce beğeni alırken, yüzlerce kişi tebrik mesajlarını gönderdi.

UZAYDAKİ GÖZLEMEVİ: JAMES WEBB TELESKOBU

James Webb Teleskobunun NIRCam kamerası ile çekilen görüntüler daha sonra bilim insanları tarafından özel olarak işleniyor. Bilim insanları, 10 milyar dolarla geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu sayesinde şimdiye kadar tespit edilen en uzak galaksiyi keşfetmişti. ‘CEERS-93316’ adı verilen galaksinin Dünya’dan 35 milyar ışık yılı uzaklıkta yer aldığı düşünülüyor.

1989 yılında uzaya fırlatılan Hubble Uzay Teleskobundan daha uzağı görebilme yeteneğine sahip olan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya’dan 1 milyon 609 km uzaklıktaki konumunda yer alıyor.

Güneş fırtınasının Dünya'da oluşturduğu muhteşem görüntüyü NASA astronotu uzaydan çekti Uluslararası Uzay İstasyonunun, kuzey ışıklarını gözlemlemek için Finlandiya veya İzlanda'dan daha iyi bir yer olduğu ortaya çıktı. NASA astronotunun çektiği bir fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenildi.

NASA tarihinde ilk! Çığır açan adımı attı: Kızılderili astronot uzaya gönderilecek NASA, uzay ajansı adına çığır açan bir adım atmaya hazırlanıyor. Uzay ajansı deniz piyadesi albay Nicole Aunapu Mann'ın uzaya seyahat eden ilk Kızılderili kadın olacağını duyurdu.