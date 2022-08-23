Türkiye Gazetesi

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, yeni bir Instagram özelliğini keşfetti. Paluzzi'nin Twitter'daki paylaşımına göre BeReal kopyası yeni özellik henüz test aşamasında. Bununla birlikte, özellik, kullanıcıların her gün rastgele bir zamanda bir selfie paylaşmasını isteyen ‘Candid Challenges' adını taşıyor.

Candid Challenges, yalnızca Instagram'ın ön ve arka lenslerle aynı anda fotoğraf çeken çift kamera özelliğiyle kullanılıyor. Aslında rastgele fotoğrafları ve çift kamera modunu birleştiren özellik, BeReal uygulamasının en belirgin özelliği. Bu özelliğin anlamı, insanların belirli bir anda nerede olduklarına ve ne yaptıklarına dair gerçek bir anlık görüntü oluşturmaları.

Z kuşağının favori uygulaması olarak ilan edilen BeReal, Instagram ile taban tabana zıt bir deneyim sunuyor. Peki, Candid Challenges nasıl kullanılacak? Muhtemelen özellik şu şekilde olacak; bir arkadaşınızla yeni bir fotoğraf akımı başlatmanız gerekecek ve böylece her gün farklı bir saatte bildirim gelecek. Bildirim geldikten sonra iki dakika içinde Instagram'ın çift kamera modunu kullanarak bulunduğunuz ortamın fotoğrafını ve bir selfienizi çekmeniz lazım. Ardından bu fotoğraf hikayelerde paylaşılacak.

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2019'da piyasaya sürülen BeReal, Temmuz 2019'da Apple’ın uygulama mağazası App Store'da bir numaraya ulaştı ve 28 milyon cihaza indirildi. BeReal'in aylık 21,6 milyon aktif kullanıcısı var ve uygulamaya günlük 2,93 milyon erişim sağlıyor. BeReal'in hızlı büyümesi göz önüne alındığında, Instagram gibi daha popüler uygulamaların taklit etmeye başlaması şaşırtıcı değil.

Candid Challenges isimli özelliğin ne zaman bütün Instagram kullanıcılarına sunulacağını henüz bilmiyoruz. Ancak Instagram’ın Engadget sitesine yaptığı açıklamaya göre özellik şu anda dahili prototip olarak test ediliyor. Yani genel kullanıcılarla yapılan bir testin aksine, yalnızca şirket içindeki kişilerin erişebileceği bir test sürecinde.

Instagram'ın kısa süre önce her şeyi Reels’a göre düzenleyeceğini açıkladıktan sonra fotoğraf paylaşmaya dayalı yeni özellikler geliştirdiğini öğrenmek ilginç. Instagram Başkanı Adam Mosseri, şirketin son zamanlarda videoya ‘çok fazla’ odaklandığını itiraf ediyor.

Instagram ilk olarak rakip platform Snapchat'ten hikayeler özelliğini kopyaladı. Ardından TikTok'tan Reels özelliğini getirdi.

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