Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kara delik sesini paylaştı. Resmi hesaplardan paylaşılan bir videoda, kara deliğin sesinin yer aldığı kayıt işlenmiş versiyonuyla paylaşıldı. Işık verilerinden elde edilen seslerin de videoya eklendiği aktarıldı.

NASA, yaptığı açıklamada, Perseus galaksi kümesindeki gaz yoğununluğunun çok fazla olması nedeniyle sesin kaydedilebildiğini açıkladı. Bu arada, söz konusu kara delik sesinin remikslenerek paylaşılması da dikkat çekti.

UZAYIN SESİ OLUR MU?

Uzay uçsuz bucaksız bir boşluk olduğu için ses dalgalarının içinden geçebileceği bir ortam bulunmaz ve sessizdir. Bu sessizliğin nedeni ise ses dalgalarının titreşecek ortamı olmamasıdır. Yani aslında kozmik cisimler ses çıkarıyor olabilir ama bu ses duyulmaz.

NASA’nın kısa süre önce paylaştığı sesin kaynağı kara delik ise, 11 milyon ışık yılı genişliğindeki galaksi kümesi olan Perseus’tan geliyor. Sıcak gazla dolu Perseus galaksi kümesinin Dünya’ya uzaklığı ise 200 milyon ışık yılı.

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