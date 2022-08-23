Türkiye Gazetesi

Takvimler 12 Nisan 1961’i gösterdiğinde Sovyetler Birliği (şu anki Rusya) pilotu ve kozmonotu Yuri Gagarin, Dünya’nın yörüngesinde tur atarak uzaya çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. O tarihten itibaren ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabet yeryüzünden uzaya sıçradı.

Yarışta bir adım geride kalan ABD, uzay çalışmalarını hızlandırdı ve Apollo isimli Ay görevini başlattı. 1969 yılında Apollo 11 göreviyle ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarihe geçti. İlk defa bir insan Ay’a ayak basmıştı; Önce ABD’li astronot Neil Armstrong ardından da ABD’li astronot Edwin Eugene ‘Buzz’ Aldrin Ay yüzeyine inerek Ay toprağına ayaklarını bastılar.

1969’da ilk, 1972 yılında ise son defa NASA astronotları Ay’a ayak bastı. 50 yıllık aranın ardından NASA, Artemis ismini verdiği Ay programı kapsamında düzenleyeceği uçuşlar ile yeniden Ay’a insan göndermeyi planlıyor.

NASA İNSANLI ARTEMİS ÖNCESİ SON VİRAJDA

2025 yılında ilk insanlı Artemis uçuşunu başlatmayı planlayan NASA, bu göreve hazırlık olması için ilk adımları atmaya çok yakın. NASA, Artemis 1 görevinin 29 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Artemis programının ilk uçuşunda NASA’nın şimdiye kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi Space Launch System (SLS) ve astronotların içinde bulunacağı kapsül olan Orion uzay aracı kullanılacak. Ancak bu uçuşta insan olmayacak ve görevin 4 ila 6 hafta sürmesi planlanıyor.

NASA, uçuşta Orion uzay aracının Dünya’dan 450 bin kilometre uzağa gideceğini açıkladı. Orion’un herhangi bir uzay istasyonuna veya aracına kenetlenmeden yani tek başına uzayda yolculuk yapacağı bilgisi aktarılırken, nihayetinde planlandığı gibi giderse Dünya’ya iniş yapacağı belirtiliyor.

NASA’dan ürkütücü video: Kara deliğin sesi yayınlandı Mayıs ayında yeni bir kara delik görüntüsü paylaşarak dünyanın gündeminde günlerce yer edinen NASA yine kara delikler ile gündemde. NASA, geçtiğimiz aylarda bir kara deliğin sesini kaydettiğini açıklamıştı. Nihayet uzay ajansı kaydın işlenmiş halini paylaştı.

NASA çarpıcı fotoğrafı paylaştı sosyal medya yıkıldı... James Webb Teleskobundan muhteşem bir görüntü daha! ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla çekilen yeni fotoğrafları yayımladı. Bu defa Webb Teleskobu Jüpiter gezegeninin muhteşem görüntüsünü yakaladı.