Türkiye Gazetesi

Fotoğrafı yayımlayan ise NASA değil, iki astro-fotoğrafçı. Andrew McCarthy ve Connor Matherne isimlerindeki astro-fotoğrafçılar, Dünya’nın uydusunu en detaylı şekilde gösteren fotoğrafı iki sene süren projeleri kapsamında yakaladı.

Ayın renkleri, kraterleri ve parıldayan aurasını çarpıcı ayrıntılarla gösteren 174 megapiksellik fotoğraf ilk kez Reddit'te yayımlandı ve büyük ilgi gördü. McCarthy ve Matherne, galaksilerin ve nebulaların fotoğraflarını çekiyor ve nefes kesen astro-fotoğrafçılık becerileriyle tanınıyor.

NASA 50 yıl sonra Ay’a gidiyor… İlk uçuşun tarihi açıklandı NASA, 1972 yılındaki son Apollo görevinden beri ilk defa Ay’a astronot yollayacak. 2025 yılında başlaması planlanan insanlı Ay görevi için yapılacak ilk uçuşun pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

NASA’dan ürkütücü video: Kara deliğin sesi yayınlandı Mayıs ayında yeni bir kara delik görüntüsü paylaşarak dünyanın gündeminde günlerce yer edinen NASA yine kara delikler ile gündemde. NASA, geçtiğimiz aylarda bir kara deliğin sesini kaydettiğini açıklamıştı. Nihayet uzay ajansı kaydın işlenmiş halini paylaştı.