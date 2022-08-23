Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin balistik füze macerası 2000'li yıllarda başladı. Varyag uçak gemisinin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmesi karşılığında Çin'in Türkiye'ye füze yazılımı ve teknolojisi verdiği yönünde iddialar orataya atıldı. Fakat söz konusu iddialar iki ülke tarafından da hiçbir zaman kabul edilmedi. Bahsi geçen iddiaların ardından Türkiye ilk olarak Yıldırım füzelerini ortaya çıkardı. Ardından da 2010'lu yıllarda BORA füzeleri ortaya çıktı. 2017 IDEF fuarında da BORA füzeleri görücüye çıktıktan sonra operasyonlarda yer almaya başladı. Öyle ki; 2019 yılında aktif bir şekilde Pençe harekatında kullanıldı. Düşmana karşı oldukça başarılı atışlar yapan BORA'nın menzili kısa da olsa kara birliklerine çok büyük avantaj sağladığı biliniyor.

BORA'NIN AVANTAJLARI NELER?

BORA'nın kullanıldığı araziler engebeli ve zor araziler. Genellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kullanılan BORA'nın fırlatılması konum açısından oldukça zor. Bu durum neticesinde ROKETSAN 8'de 8 taktik araçlar ve roketatarlardan atılabilmesini sağlayarak, söz konusu zorluğu avantaja çevirdi. Bu sayede de BORA tekerlekli araçlarla kullanılması neticesinde 7/24 konum değiştirebilir özelliği ile kullanılabiliyor.

Atışa hazırlık süresinin de kısa olması avantaj sağlarken, elektronik harbe karşı da korunaklı olması BORA'nın avantajlı kullanımına hizmet ediyor.



ROKETSAN'IN TSK'ye hediyesi olan BORA füzeleri, 28 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında ilk kez kullanıldı.

BORA HANGİ HEDEFLERİ VURUYOR?

BORA'nın iki tür klasik hedefi bulunuyor.

1-Yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler:

BORA, İHA'lardan SİHA'lardan gelen koordinatlar doğrultusunda atış yapıp, yüksek yüzde de tam isabet vurarak etkili atışlar gerçekleştiriyor.

2- İşaretli Bölgelere etkili atışlar:

BORA, Radar mezilerini, toplanma bölgelerini, komuta kontrol haberleşme sistemlerini ve lojistik tesisler üzerinden çok etkili atışlar yapabiliyor. Lojistik tesisleri ve komuta kontrol merkezlerinin önemi de Çin-ABD arasındaki gerginlik döneminde bir kez daha önemini gösterdi. Öyle ki BORA; yeni nesil savaşlarda ilk hedeflerden olacağı ve bir ordunun bel kemiğini oluşturan bu iki ana unsur olan sistemleri yüksek oranda başarı ile vurabiliyor.

BORA FÜZELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BORA füzeleri, 610 mm çapa sahip, ağırlığı ise 2.500 kg. Menzili 80 - 280 km olan BORA, 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılıyor. Bununla birlikte kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabiliyor. Kontrol hidrolik, tahrik Sistemli, aerodinamik Kontrole sahip BORA'nın yakıt tipi ise kompozit katı yakıtlar.

BORA'nın hedef vuruşlarında sapma payının ise 50 metrelik olduğu iddia edilse de 1 metre olduğuna dair söylemler de mevcut.



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