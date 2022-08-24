Türkiye Gazetesi

2 milyardan fazla kullanıcısı olduğu tahmin edilen Instagram, sosyal medya uygulamaları arasında en popülerlerinden biri. Son dönemlerde Reels videolarına ağırlık vermesi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan şirket, yeni bir fotoğraf paylaşım özelliği geliştirerek eleştirilere tepki vermeye çalışıyor.

Instagram, görüntü paylaşma özellikleriyle olduğu kadar mesajlaşma özelliğiyle de biliniyor. Metin mesajlarının yanı sıra sesli mesaj ve görüntü gönderme imkanı sağlayan mesajlaşma sekmesi, aslında büyük çaplı veri kaydı da tutuyor. Yani gönderdiğiniz ve aldığınız mesajlar platformun sunucularında saklanıyor.

Sosyal medya platformu Instagram, sunucularında sakladığı verilerin erişimini kullanıcılarının talep etmesi halinde açıyor. Instagram’ın veri talebi pek çok kullanıcı tarafından bilinmese de aslında oldukça önemli. Çünkü gönderdiğiniz ve aldığınız mesajların hepsi olmasa da yakın zamanda gönderilip – alınanlar sunucularda saklı.

Instagram’ın depoladığı mesajlar arasında yakın zamanda gönderip sildikleriniz de bulunuyor. İşte Instagram’da silinen mesajları görme yöntemi…

INSTAGRAM SİLİNEN MESAJLARI GÖRME

Öncelikle bu yöntemi akıllı telefonunuzdaki ya da tabletinizdeki yüklü Instagram uygulamasından kullanamayacağınızı belirtelim. Yani internet tarayıcısı üzerinden resmi Instagram hesabından giriş yapmanız gerekiyor. Instagram’da silinen mesajları görmek için atmanız gereken adımlar şu şekilde;

Instagram’ın resmi internet sitesine gidin ve ‘giriş yap’ bölümüne tıklayarak hesap bilgilerinizle giriş yapın Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayarak profil sekmesine gidin Profilinizde yer alan ‘Profil’ menüsüne tıklayın ve ardından ‘Profili düzenle’ye basın Sol tarafta sıralanan seçeneklerden ‘Gizlilik ve Güvenlik’ butonuna tıklayın ‘Veri İndirme’ seçeneğine tıklayın ‘İndirme Talep Et’e tıklayın Burada sizden istenilen seçeneklerden birine tıklayın ve ‘İleri’ butonuna basın Son olarak şifrenizi girin ve onaylayın.

Instagram, veri talebinizi alacak ve 14 gün içinde size e-posta ile verilerinizin bulunduğu bir bağlantı gönderecek. Burada bir klasör içinde tüm verilerinizi göreceksiniz ve ‘messages’ klasöründe mesajlarınız yer alacak. Kesin olmamakla birlikte silinen mesajlarınız da bulunacak ancak eski silinen mesajların klasörde yer alması ihtimali düşük. Bu nedenle daha yakın zamanda silinen mesajlar bulunabilir.

Instagram'dan etkileşim meraklılarını mutluluktan çıldırtacak özellik Reels’ların her yerde görünmesiyle eleştirilerin odağı haline gelen Instagram, giderek daha fazla popülerleşen BeReal isimli sosyal medya platformunun özelliğini kopyaladı. Instagram’ın ‘Candid Challenges’ adlı yeni bir fotoğraf özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıktı.

Instagram kullanıcılarını çıldırtacak özellikler! Herkes platformun neye benzediğine şaşıracak Popüler sosyal medya platformu Instagram, üç yeni özellik üzerinde çalışmaya başladı. Ortaya çıkan test görüntülerine göre, bu özellikler arasında gönderileri zamanlama gibi dikkat çeken bir işlev de yer alıyor. Mobil uygulama araştırmacısı ve tersine mühendis Alessandro Paluzzi yine Twitter hesabı üzerinden sosyal medya uygulamalarının geliştirmeye çalıştığı yeni özelliklerin ayrıntılarını paylaştı.